Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli

“L’inchiesta giornalistica, ancora non smentita, su possibili strani intrecci relativi alla società Stp Brindisi, paventa ombre su cui da tempo chiediamo che possa essere fatta chiarezza. E mentre dai palchi del centrosinistra (dal Pd al Movimento Cinque Stelle) non si perde occasione per evidenziare l’integrità morale (a parole) e la loro presunta superiorità intellettuale, nelle ‘stanze del potere’ in provincia di Brindisi, come in Regione, la realtà assume giorno dopo giorno trame che di trasparente sembrano avere ben poco o addirittura niente.

Nell’ultima vicenda, relativa a transazioni da migliaia di euro e in cui è coinvolto (per legami parentali) il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli, i silenzi fanno sempre più rumore, soprattutto davanti alla grave crisi finanziaria che attraversa la società. E così ad alcuni dipendenti si chiedono sacrifici, ad altri – secondo quello che sta emergendo in queste ore – si concedono vie privilegiate. Sempre nel nome dell’integrità morale, sia chiaro.

Forse però è il caso che su quanto avviene nella stessa società del trasporto pubblico, finanziata con i soldi dei contribuenti della provincia di Brindisi, si inizi a far chiarezza sul serio. Ed è importante che la Corte dei Conti abbia avviato una prima fase d’indagine per far luce su quanto accade nelle dinamiche interne della Stp”./comunicato