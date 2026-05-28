È stato fortemente voluto dall’avv. Emilio Graziuso, Presidente dell’ Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, il PREMIO FRANCESCA ARNABOLDI – Icona del consumerismo italiano.

La prima edizione del PREMIO, istituito dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” per ricordare una pioniera ed intellettuale della tutela dei consumatori, scomparsa nel mese di gennaio scorso all’età di 86 anni, si svolgerà venerdì 29 maggio 2026, alle ore 20,00, a Castione Marchesi FIDENZA (PR), nella splendida cornice del Garden Experience di Radiovetrina, la prima edizione del Premio Francesca Arnaboldi – Icona del consumerismo italiano, istituito dall’ Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”.

Francesca Arnaboldi, milanese, socialista, eletta nel 1983 sindaco di Buccinasco (MI) – in un periodo storico nel quale le donne sindaco erano una rarità -, fu tra le prime ad abbracciare una battaglia a viso aperto contro la ‘ndrangheta presente sul territorio.

Il Premio è stato istituito dall’ Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, in quanto Francesca Arnaboldi è stata una icona indiscussa del consumerismo italiano.

Essa, infatti, oltre alle battaglie che ha condotto – quali, ad esempio, la tutela dei risparmiatori, la sicurezza alimentare, la difesa dei soggetti vulnerabili ed in particolare delle persone anziane ed affette da Alzheimer – ha sviluppato una lungimirante visione prettamente “politica” del consumatore e delle associazioni che lo rappresentano e difendono, caratterizzando, così, fortemente la crescita dei diritti dei consumatori in Italia.

“Istituire il Premio Francesca Arnaboldi è stata una scelta fortemente voluta per ricordare una figura fondamentale del consumerismo italiano – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Presidente Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” – La nostra Associazione, infatti, sarà sempre grata a Francesca Arnaboldi per l’aiuto che ci ha dato, non solo nel mettere le basi per un modello associativo innovativo da lei da molti anni prospettato, ma anche per averci consegnato la mappa con la rotta da seguire per la costruzione di una tutela del consumatore sempre più forte ed al passo con i tempi e l’evoluzione del mercato”.

La prima edizione del PREMIO FRANCESCA ARNABOLDI si svolgerà nell’ambito di un incontro – dibattito pubblico, organizzato da Radiovetrina (che sarà trasmessa in diretta dalla Web Radio (www.radiovetrina.it), anche attraverso il proprio canale You Tube e le pagine social), dal titolo “Dipendenza da social? Combattiamola insieme!” ed altre battaglie “Dalla Parte del Consumatore”.

All’evento presentato e condotto da Riccardo Ronchietto, Editore Radiovetrina, interverranno l’avv. Emilio Graziuso, Presidente Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, il dott. Lamberto Colla, Direttore della Gazzetta dell’Emilia & Dintorni, Cristina Lucchetti e Ugo Massari, Delegati “Dalla Parte del Consumatore” Salsomaggiore Terme, Francesco Busani, consulente, e Carmela Mazzarelli, attivista per la legalità e l’impegno civile.

Nel corso della serata, sarà proprio Carmela Mazzarelli – grande amica e compagna di battaglie sociali per la legalità e l’etica di Francesca Arnaboldi – a consegnare il Premio.

“Francesca ha attraversato la vita con coraggio e gentilezza, facendo della legalità, dei diritti e della giustizia la sua missione quotidiana. A livello locale, territoriale e nazionale, ha dedicato il suo impegno agli ultimi, ai più deboli, a chi aveva bisogno di voce e di difesa, combattendo con determinazione ogni forma di criminalità e sopraffazione. Non ha mai smesso di credere in una società più giusta, libera e umana, fondata sul rispetto delle persone e della dignità di ciascuno. Il suo esempio resterà una luce viva per chi continuerà a credere che il coraggio, la coerenza e la speranza possano davvero cambiare il mondo” afferma Carmela Mazzarelli.

Per maggiori informazioni: www.dallapartedelconsumatore.com e https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QBxp0VycGdJwP1I3V