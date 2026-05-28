Domani, alle ore 9.00, nel Salone di rappresentanza della Prefettura, sarà sottoscritto il Protocollo Operativo per la sorveglianza sanitaria semplificata nel settore agricolo tra l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale Agribrindisi–EBAT e le organizzazioni datoriali agricole territoriali e sindacali dei lavoratori agricoli.

L’intesa si inserisce nell’ambito degli interventi strategici definiti dalla cabina di regia istituita presso questa Prefettura per il contrasto al caporalato e introduce importanti misure volte a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli.