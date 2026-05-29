La cerimonia commemorativa dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, organizzata in collaborazione con la Brigata Marina San Marco, il Comune di Brindisi e l’Ufficio Scolastico Provinciale, si terrà il prossimo 2 giugno, alle ore 10.00, in piazza Santa Teresa, secondo il programma allegato.

La solenne celebrazione avrà inizio con il passaggio in rassegna dei reparti; seguiranno l’alzabandiera, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e l’allocuzione del Prefetto. L’evento si concluderà con la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica ad alcuni cittadini della provincia.

Nel corso della manifestazione si esibirà il Coro degli studenti della Rete Orpheus, accompagnato dalla Banda del Liceo Musicale “G. Durano” di Brindisi.

L’evento sarà preceduto, alle ore 9.00, dall’inaugurazione, presso il chiostro dell’Archivio di Stato, della mostra documentaria “La Costituzione e il suffragio universale” e dall’esposizione delle opere realizzate dagli studenti di alcuni istituti scolastici della provincia.

Nel corso della mattinata, sul lungomare Regina Margherita, sarà inoltre possibile visitare il villaggio espositivo “80 anni della nostra Repubblica”, che ospiterà mezzi, natanti ed equipaggiamenti in dotazione alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e alle Associazioni di Volontariato di Brindisi.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI