Brindisi si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dell’inclusione, dello sport e della condivisione con “Un Calcio Senza Barriere”, l’iniziativa in programma il 30 e 31 maggio 2026 promossa da Oltre l’Orizzonte, Aipd Brindisi e la presenza straordinaria degli Atleti del FC Bologna Calcio Senza Barriere.

L’iniziativa nasce da un Progetto di Sport Inclusivo voluto da Oltre l’Orizzonte e AIPD Brindisi e cioè dare vita ad una Squadra di Calcio Integrata che da circa un anno vede protagonisti le persone diversamente abili delle due organizzazioni ed i ragazzi iscritti alla Scuola Calcio Cedas Avio.

Il progetto rappresenta anche il frutto di un importante lavoro di rete che ha coinvolto oltre quindici associazioni, cooperative e realtà del territorio brindisino, unite da un obiettivo comune: promuovere una comunità sempre più inclusiva e partecipativa.

Attraverso queste partite, i ragazzi saranno i veri protagonisti di una giornata capace di abbattere ogni barriera e dimostrare come lo sport possa creare relazioni autentiche, valorizzare le differenze e unire le persone.

Il momento centrale dell’iniziativa sarà la giornata di Domenica 31 maggio presso la CEDAS AVIO di Brindisi (Via Giuseppe Pelizza da Volpedo, 6), interamente dedicata allo sport e aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza, la cui conduzione sarà affidata al giornalista brindisino Nico Lorusso.

In mattinata si svolgerà una partita quadrangolare amichevole che vedrà protagonisti ragazzi con disabilità provenienti dalle realtà partecipanti al progetto insieme ai ragazzi iscritti alla scuola calcio della CEDAS AVIO. Un momento dal forte valore umano e sociale, in cui il calcio diventerà simbolo concreto di integrazione, amicizia, partecipazione e condivisione.

Non sarà soltanto un evento sportivo, ma una vera festa dell’inclusione: un’occasione per famiglie, giovani, associazioni, sportivi e cittadini di ritrovarsi insieme attorno ai valori della solidarietà, del rispetto reciproco e della comunità.

Gli organizzatori rivolgono un invito speciale a tutta la cittadinanza brindisina a partecipare numerosa alla giornata di domenica 31 maggio alla CEDAS AVIO, per sostenere i ragazzi in campo e vivere insieme un momento autentico di sport, emozione e inclusione sociale.

Durante la manifestazione saranno inoltre presenti attività dedicate ai più piccoli, con animazione e intrattenimento per bambini, personaggi mascotte, face painting e spettacoli di bolle di sapone, per rendere la giornata ancora più coinvolgente e accessibile alle famiglie.

Il programma prenderà il via già sabato 30 maggio con una giornata dedicata alla socializzazione e alla scoperta del territorio brindisino. I partecipanti saranno coinvolti in una visita guidata presso il Castello Alfonsino, seguita da una passeggiata nel centro cittadino e da un momento conviviale serale aperto a tutti con apericena, intrattenimento e danze popolari.

“Un Calcio Senza Barriere” vuole essere non soltanto un evento sportivo, ma un messaggio forte rivolto all’intera comunità: l’inclusione si costruisce insieme, attraverso relazioni, collaborazione e occasioni autentiche di incontro.

Per l’Organizzazione e la promozione si ringrazia il Comune di Brindisi e ConfCooperative Puglia che hanno patrocinato l’evento e tutti gli Sponsor che hanno dato un contributo speciale alla giornata.

Via aspettiamo numerosi DOMENICA 31 MAGGIO alle ore 10.00 presso la CEDAS AVIO in Via Giuseppe Pelizza da Volpedo, 6 Brindisi.

Oltre l’Orizzonte Brindisi

AIPD Brindisi