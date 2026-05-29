Si è svolta questa mattina, nell’ex Chiostro di San Paolo Eremita, la seduta del Consiglio Provinciale di Brindisi convocata dal presidente facente funzione Elio Ciccarese.

Nel corso della seduta sono stati esaminati tutti i punti iscritti all’ordine del giorno riguardanti provvedimenti finanziari, programmazione dell’Ente e atti amministrativi di competenza del Consiglio Provinciale. Tutti i provvedimenti sono stati approvati all’unanimità dei presenti.

La seduta del Consiglio Provinciale è stata integralmente ripresa e trasmessa in diretta streaming sul portale istituzionale dedicato.

In apertura dei lavori il Consiglio ha proceduto alla surroga del consigliere provinciale decaduto Giovanni Spennati con la consigliera Maria Ciaccia del Comune di Brindisi, alla quale l’Assise provinciale ha rivolto il saluto istituzionale e l’augurio di buon lavoro.

La neo consigliera provinciale ha ufficializzato la propria adesione al gruppo consiliare di Forza Italia, presieduto dal capogruppo Pasquale Luperti.

“Si tratta di una scelta coerente con il mio percorso politico – ha dichiarato Ciaccia – e quindi l’adesione al gruppo consiliare di Forza Italia è stata immediata”.

Soddisfazione anche da parte del capogruppo Pasquale Luperti: “Sono certo che con Maria Ciaccia condivideremo iniziative importanti che vanno nella direzione della tutela dei reali interessi dei cittadini della provincia di Brindisi. Il tutto in un clima di collaborazione con chi è chiamato a governare l’Ente, ma allo stesso tempo di rigido controllo dell’attività amministrativa”.