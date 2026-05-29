La Fialc Cisal accoglie con soddisfazione l’avvio del progetto industriale e l’accordo raggiunto tra Eni Industrial Evolution e Seri Industrial, un passaggio che rafforza la prospettiva industriale e occupazionale dell ‘intero polo Teverola e Brindisi

La presenza di Eni Industrial Evolution nell’imponente progetto rappresenta per noi un elemento di continuità e garanzia per i lavoratori, soprattutto in una fase in cui brindisi attende segnali concreti di stabilità industriale e di visione sul lungo periodo.

La notizia odierna ci conforta e conferma la nostra visione per aver sottoscritto con convinzione e grande responsabilità il protocollo d’intesa a marzo 2025 presso il Mimit con Eni e il Governo.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE FIALC CISAL

MASSIMO PAGLIARA – ANDREA GENOINO- GIOVANNI MAVROIDIS