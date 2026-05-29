Nottata di lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, intervenuti con due squadre per un vasto incendio che ha interessato il lido “Flower Beach” in località Specchiolla, marina di Carovigno.

L’intervento dei pompieri ha consentito di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area interessata dal rogo. Il violento incendio ha completamente distrutto la struttura balneare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Carovigno, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.