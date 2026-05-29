Martedì 2 giugno 2026, alle ore 09:00, Piazza Pertini si svolgerà la cerimonia di piantumazione dell’”Albero della Memoria e della Speranza”.

L’evento è dedicato al ricordo di Angelo Vassallo, il Sindaco di Pollica barbaramente ucciso nel 2010, noto a tutti per il suo straordinario impegno ambientale e di legalità.

L’iniziativa, cui ha aderito l’Amministrazione comunale con Delibera della Giunta comunale n. 155 del 10.9.2025, è promossa dall’Anci e dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, con l’obiettivo di radicare sul territorio i valori di giustizia, tutela della natura e buona amministrazione che hanno contraddistinto la vita e l’operato del primo cittadino campano.

La cittadinanza, le associazioni locali e gli organi di stampa sono invitati a partecipare a questo momento di condivisione e impegno civile.