Il 30 maggio 2026 segna una data importante per l’emittente web pugliese Radio Iay: entra infatti ufficialmente in programmazione “Accordo perfetto”, il nuovo singolo scritto, composto e prodotto da Dino SuperDee Gemmano. Non si tratta di una semplice uscita discografica, ma del coronamento di un incontro artistico che trasforma l’identità della radio in un vero e proprio manifesto musicale.

I Protagonisti del Progetto

Dino SuperDee Gemmano: l’uomo che trasforma il ritmo in racconto

Produttore poliedrico radicato nella cultura dell’ascolto e della ricerca, Dino Gemmano unisce l’eleganza della house music, l’energia della dance e le contaminazioni dell’elettronica contemporanea (come già dimostrato in passati lavori quali “A New Day” con Miss Kelli). Con un approccio artigianale e attento al dettaglio, Gemmano è riuscito a tradurre in musica l’anima profonda dell’emittente.

Micky Iay e il sogno diventato frequenza

Dietro la nascita di Radio Iay c’è la visione del suo fondatore, Michele Iaia (noto come Micky Iay). Partendo da una viscerale passione per il mezzo radiofonico inteso come compagnia ed emozione, ha creato una realtà fortemente legata a Brindisi e alla Puglia, ma proiettata nel mondo grazie allo streaming online. La filosofia della radio è riassunta nel celebre slogan: «Se la prendi… ti piace!».

Il Brano: “Accordo perfetto”

Il singolo è una costruzione dance-pop pensata come colonna sonora dell’estate. Si apre con un’introduzione pianistica quasi cinematografica e una voce femminile calda e magnetica, per poi evolversi in un groove agile con una cassa in quattro energica. Il testo celebra il viaggio, l’energia e le connessioni umane attraverso la radio:

Un brivido chic che accende la strada / Lo stile perfetto ovunque si vada / C’è un’energia che colora l’asfalto / Un battito vivo che spinge più in alto…

Orizzonti Internazionali: Da Brindisi a Londra

Radio Iay consolida la sua crescita globale espandendo i propri confini. Se a livello locale stringe una partnership con il Klimt Cafè di Modugno per rafforzare la presenza sul territorio, la svolta internazionale arriva direttamente dal Regno Unito

L’arrivo di Lancey B

Figura storica dell’etere britannico ed esperto di musica black, soul e funk, Lancey B entra ufficialmente nella famiglia di Radio Iay. A partire dal 6 giugno, condurrà ogni sabato alle ore 18:00 il programma “The Funktion”, uno spazio che alternerà sonorità flashback e old school, proponendosi come un vero viaggio nella cultura musicale afroamericana.

Conclusione

L’unione tra la visione di Micky Iay, la produzione artistica di Dino SuperDee Gemmano e l’esperienza internazionale di Lancey B permette a Radio Iay di crescere senza smarrire le proprie radici. “Accordo perfetto” non è solo una canzone, ma il punto d’incontro in cui una frequenza web nata in Puglia trova la sua voce definitiva, pronta a viaggiare ben oltre i propri confini geografici.

Il video è disponibile all’indirizzo:



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Antonio Portolano da unogenio.it