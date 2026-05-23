“Pagine Erranti – Brindisi città che legge” accende il Maggio dei Libri 2026 con due giornate dedicate alla lettura, all’editoria indipendente e al confronto culturale. La rassegna, promossa dall’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade – Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, animerà gli spazi dell’ex Convento delle Scuole Pie il 30 e 31 maggio, inserendosi nel programma nazionale de “Il Maggio dei Libri”.

Cuore dell’iniziativa sarà il “Piccolo Festival Letterario – Brindisi Porto di Carta”, un percorso tra incontri, dibattiti, presentazioni, laboratori e momenti artistici pensati per valorizzare il libro come strumento di comunità, crescita e partecipazione.

Il programma prenderà il via sabato 30 maggio alle ore 10 con l’apertura degli stand e l’inaugurazione. Nel corso della giornata spazio agli autori Carmelo Nardelli, Michele Bombacigno, Giulio Casone, Enzo Casone, Patrizia Marsella, Raffaele Costantini, Massimo Petru, Lucy Olips, Nicola Ingrosso, Anna Intini e Chiara Crisafò.

Alle 18 si terrà il talk-dibattito pubblico “Creature del nostro tempo”, dedicato allo stato dell’editoria e alle trasformazioni del mondo della lettura. Un confronto aperto sulle preferenze dei lettori, sulle strategie per il settore e sulle buone esperienze pugliesi. Interverranno Fabio Mollica di Amazing Puglia, Silvia Tarantini di ZicZic, Giovanni Rubaltelli di Hobos Edizioni, Oreste Pinto di Brundisium.net ed Elvira Zaccagnino de La Meridiana.

A seguire, alle 19, la presentazione del libro “Processo a Caino” di Annalaura Giannelli, nel Chiostro dell’ex Convento, con la conduzione di Anna Rita Cafiero.

Domenica 31 maggio il festival proseguirà con nuovi incontri letterari, laboratori e momenti performativi. In programma, dalle 10.30, incontri d’autore e confronti con gli autori dei festival. Nel pomeriggio laboratori letterari, filosofia attiva e archetipi letterari, oltre all’interpretazione teatrale curata dall’ApuliaAps-Brundisium. Prevista anche la lettura ad alta voce dei brani scelti durante il Festival dei giovani lettori e i saluti finali nel Chiostro del Convento.

La manifestazione si inserisce nel percorso di “Brindisi città che legge”, con l’obiettivo di diffondere cultura e costruire spazi di partecipazione attraverso libri, idee e relazioni. Un’iniziativa che mette insieme associazioni, editori, autori e cittadini per restituire centralità alla lettura come esperienza collettiva e strumento di crescita culturale della città.