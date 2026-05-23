Sabato 23 maggio il Museo archeologico Nazionale ‘G. Andreassi’ e Parco Archeologico di Egnazia aprirà eccezionalmente al pubblico in occasione della 22esima edizione della Notte Europea dei Musei, proponendo una serata speciale tra storia, archeologia e osservazione astronomica.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Puglia e consentirà ai visitatori di accedere ai luoghi della cultura con il biglietto simbolico di un euro.

Il programma di Egnazia prenderà il via alle ore 20 con una visita guidata curata dal direttore del sito, Fabio Galeandro, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del parco archeologico e del museo, uno dei complessi più importanti della Puglia antica.

A seguire, la necropoli di Egnazia si trasformerà in un suggestivo osservatorio sotto le stelle. Grazie alla collaborazione con il Planetario di Bari Sky Skan, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva dedicata all’astronomia, utilizzando telescopi di ultima generazione per osservare pianeti, galassie e costellazioni.

I divulgatori scientifici guideranno i presenti in un percorso tra scienza, miti e racconti legati al cielo notturno, all’interno di una cornice unica come quella dell’antica necropoli messapica e romana.

Il costo dell’attività di osservazione astronomica e della visita accompagnata sarà di 7 euro, ai quali si aggiunge il biglietto speciale della Notte dei Musei da 1 euro. L’ingresso sarà gratuito per i minori di 18 anni, mentre i bambini sotto i 5 anni potranno partecipare gratuitamente anche all’attività astronomica.

La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito ufficiale dedicato all’iniziativa: Prenotazioni Notte dei Musei Egnazia.