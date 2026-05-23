Si è tenuto nei giorni scorsi a Cisternino un importante e costruttivo incontro tra i coordinamenti politici

territoriali di Fratelli d’Italia, Lega-UDC e Forza Italia.

L’appuntamento ha segnato l’avvio ufficiale del percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative del 2027, con l’obiettivo condiviso di offrire alla città una guida solida e una progettualità di ampio respiro per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Il confronto, avvenuto in un clima di ritrovata armonia, ha permesso di superare le pregresse incomprensioni, rimettendo al centro il valore dell’unità. I rappresentanti delle tre forze politiche hanno ribadito con forza la volontà di traslare sul piano locale il modello di coesione che caratterizza l’attuale coalizione di governo nazionale.

Fratelli d’Italia, Lega-UDC e Forza Italia si pongono dunque come soci fondatori di un perimetro politico

chiaro e coerente. Una base solida che resta però aperta e inclusiva: la coalizione è pronta ad accogliere e

confrontarsi con altre forze politiche e civiche del territorio che si riconoscano in questi valori e vogliano contribuire alla costruzione di un programma amministrativo serio, concreto e innovativo.

L’obiettivo finale è l’individuazione di una sintesi programmatica d’eccellenza e di una candidatura a Sindaco autorevole, capace di rappresentare al meglio le istanze dei cittadini di Cisternino in vista della prossima sfida elettorale.

Seguiranno, già nelle prossime settimane, ulteriori tavoli tecnici e politici per definire i dettagli della proposta.

Cisternino, 22/05/2026

• Avv. Pierfranco Zizzi– Fratelli d’Italia

• Dott. Enzo Palmisano – Lega – UDC

• Dott. Pierdonato Costa – Forza Italia

Pierfranco Zizzi

(Fratelli d’Italia)

Il centrodestra di Cisternino deve ritrovare unità, compattezza e una visione comune per il futuro del paese. Le divisioni emerse nelle ultime amministrative hanno indebolito un’area politica che da sempre rappresenta valori, competenze e capacità amministrativa al servizio della comunità. Oggi serve responsabilità e dialogo.

Come Fratelli d’Italia riteniamo necessario avviare un confronto serio tra tutte le forze del centrodestra, per superare le fratture del passato e costruire un progetto politico credibile e vicino ai cittadini. Bisogna mettere da parte personalismi e contrapposizioni, unendo idee ed energie in vista delle prossime comunali. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con responsabilità per favorire un percorso unitario, aperto al contributo delle forze del centrodestra e delle migliori energie civiche del territorio.

Enzo Palmisano

(Lega-UDC)

Il percorso verso le prossime elezioni comunali di Cisternino sta già entrando nel vivo. Sono soddisfatto della comune volontà di rimettere finalmente in piedi, dopo molti anni, una coalizione di centrodestra, la cui assenza ha lasciato fin troppo spazio ai nostri avversari. Come Lega partiamo dal dialogo con i nostri alleati naturali, gli stessi con i quali governiamo a livello nazionale e ci battiamo in Regione come opposizione. Le fondamenta per un accordo sono state gettate, la necessità e il desiderio di rinnovare Cisternino devono guidarci verso un obiettivo che, sin d’ora, posso dire sia condiviso e ben chiaro. Le prossime settimane ci daranno delle risposte, ma sono certamente ottimista.

Pierdonato Costa

(Forza Italia)

Forza Italia parte dal comunicato rilasciato e in quel solco si muoverà.

Quindi, se ci saranno le condizioni per continuare in maniera unitaria, sicuramente andremo fino in fondo. Se, altresì, dovessimo essere trovarci alle prese, come negli anni passati, con prevaricazioni, imposizioni e atteggiamenti da primedonne, è chiaro che le strade si divideranno inevitabilmente.

Per ora le premesse sono buone, e, onestamente, di questo sono contentissimo e soddisfatto. Aspettiamo e vediamo come si evolverà la situazione, ma le basi per un percorso comune ci sono tutte.