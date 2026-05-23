Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, nell’ambito di una più ampia operazione disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa, allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti e al rafforzamento della sicurezza nelle aree della movida e dei luoghi di aggregazione giovanile.

L’attività, condotta con controlli ad “alto impatto” tra San Vito dei Normanni, Carovigno e Mesagne, ha portato a quattro denunce e a quattro segnalazioni all’Autorità Amministrativa per uso personale di stupefacenti.

Nel dettaglio, a San Vito dei Normanni, i militari hanno denunciato un uomo sorpreso alla guida di un’auto già sottoposta a fermo amministrativo e priva di copertura assicurativa R.C.A., che aveva inoltre falsamente denunciato il furto del veicolo. L’automobile è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

Sempre nella stessa località, è stato denunciato un giovane risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge mentre si trovava alla guida. Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

A Carovigno, i Carabinieri hanno denunciato un uomo per furto aggravato dopo essere stato individuato grazie alle immagini della videosorveglianza di un supermercato. L’uomo si sarebbe impossessato di 10 bottiglie tra champagne e alcolici di pregio per un valore complessivo di circa 800 euro.

Sempre a Carovigno, un giovane è stato denunciato per il furto di attrezzatura da lavoro sottratta da un Fiat Doblò mediante la forzatura del portellone posteriore. L’identificazione è avvenuta grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

Nel corso dei controlli, tra Carovigno, Mesagne e San Vito dei Normanni, quattro giovani, tra cui una ragazza, sono stati segnalati alla Prefettura poiché trovati in possesso di hashish e cocaina per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Complessivamente sono stati controllati 15 veicoli, identificate 29 persone, eseguite 5 perquisizioni, verificate 8 persone sottoposte a misure cautelari ed elevate 4 sanzioni al Codice della Strada per un importo totale di circa 1.800 euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta portando avanti in maniera capillare sull’intera provincia.