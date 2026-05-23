Avrà luogo domenica 24 maggio, a partire dalle ore 10:00, l’open day di scherma storica a cura dell’associazione “Brvndisivm Historica APS-ETS”.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade“, si terrà presso il suggestivo chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie.

Si tratterà di un incontro ludico-ricostruttivo che, in una prima fase introduttiva, illustrerà le tecniche della disciplina così come presentate nei trattati ufficiali del periodo medievale.

L’evento, nel quale storia e pratica si congiungeranno, offrirà inoltre una divulgazione sui rudimenti delle armi e sul combattimento, sia singolo sia in formazione.

L’incontro, che prevede un ingresso libero con partecipazione gratuita, è organizzato in collaborazione con la Città di Brindisi e Case di Quartiere Brindisi.