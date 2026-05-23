Nella giornata odierna, in occasione dell’Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio e della Giornata della Legalità, la Scuola Secondaria di I Grado “San Francesco d’Assisi” di Francavilla Fontana presenta ufficialmente sui propri canali social il trailer del suo nuovo cortometraggio: “Il nastro misterioso”.

Il film, nato all’interno del Progetto Legalità promosso dall’istituto e firmato dalla regia di Giuseppe Maci, è un “giallo” ricco di misteri. La pellicola si inserisce in una solida tradizione cinematografica della scuola, non nuova a queste esperienze: diversi cortometraggi realizzati negli anni passati dalla “San Francesco d’Assisi” hanno infatti partecipato e ottenuto importanti riconoscimenti all’interno di prestigiosi Festival Internazionali del Cortometraggio.

Il Cast e la Crew: i talenti della scuola

Il progetto ha visto la partecipazione corale e appassionata degli studenti e della comunità scolastica, impegnati in ogni fase della produzione:

Il Cast: Gabriele Zito, Marco D’Elia, Michele Villonio, Elisa di Gaetano, Melissa Pozzessere, Nadine Giove, Adele di Gaetano, Giuseppe Maci, Giampaolo Oliver, Alfonso Gerunda, Gabriel Maci.

Il Reparto Tecnico e Musiche: Daniele Schito, Francesca Micelli, Marika Di Palmo, Marta Galiano e Giovanni Sternativo.

Le riprese hanno toccato suggestivi luoghi del territorio, muovendosi tra il Monastero Cistercense di Latiano, il piazzale della scuola “San Francesco” a Francavilla Fontana e l’altare della Chiesa “Madonna del Giardino” a Tuturano.

La dedica speciale e i ringraziamenti istituzionali

L’opera si chiude con un momento di altissimo valore civile: una toccante dedica al Maresciallo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, caduto a Francavilla Fontana nell’adempimento del proprio dovere, estesa a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine e a tutte le vittime delle mafie.

Un sentito ringraziamento per la realizzazione del cortometraggio va all’Arma dei Carabinieri per la preziosa e fondamentale collaborazione, a Don Antonio Semerano del Monastero Cistercense, alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Maria Nacci, alle famiglie degli alunni e a tutti gli studenti che con il loro supporto hanno reso possibile la nascita di questa produzione

Il trailer è da oggi disponibile sui canali social ufficiali dell’istituto, un piccolo ma potente assaggio di un’opera che dimostra come il cinema scolastico possa farsi portavoce di un messaggio universale: “Il coraggio della verità non si spegne”.

LINK TRAILER UFFICIALE:

