La città torna a farsi ammirare dall’alto. Riapre oggi uno dei simboli identitari della città a seguito della chiusura temporanea, che ha consentito di portare a compimento un articolato programma di interventi resi possibili grazie a fondi appositamente reperiti dall’Amministrazione comunale.

«Il Sindaco e tutta l’Amministrazione sono particolarmente orgogliosi di restituire ai brindisini e ai turisti questo straordinario monumento all’inizio della stagione estiva – ha dichiarato l’assessore al Turismo Giuseppe De Maria -. Brindisi merita di mostrare il meglio di sé alla comunità e ai turisti: e il Monumento al Marinaio d’Italia è uno dei suoi biglietti da visita più importanti.»

La chiusura temporanea ha consentito di avviare e portare a compimento diversi interventi: l’installazione di un sistema di videosorveglianza e di parapetti adeguati agli standard di sicurezza; il posizionamento di zanzariere per impedire l’accesso ai volatili; la sostituzione della ringhiera del belvedere precedentemente deteriorata; il ripristino dell’intonaco interno con rimozione delle situazioni di pericolo derivanti dal distacco di calcinacci dall’intradosso del lucernaio; la verifica dello stato conservativo delle facciate esterne; il restauro e il corretto riposizionamento del portone monumentale; l’attivazione del servizio POS per i pagamenti elettronici, nonché interventi di disinfestazione e pulizia generale. Le necessarie procedure e i lavori hanno richiesto i tempi tecnici previsti dalla normativa vigente, ma il percorso compiuto restituisce oggi alla città un monumento valorizzato e pienamente fruibile.

Il Monumento al Marinaio d’Italia è visitabile a partire da questo fine settimana nelle fasce orarie 9:00–13:00 e 16:00–20:00. Il mercoledì è prevista la chiusura settimanale, fatta eccezione per le giornate di scalo crocieristico.

Gli orari completi:

• Lunedì 16:00 – 20:00;

• Martedì e Giovedì 9:00 – 13:00;

• Mercoledì chiuso;

• Venerdì, sabato e domenica 9:00 – 13:00/16:00 – 20:00.