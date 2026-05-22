Grande partecipazione e forte interesse al Liceo Scientifico Statale “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana per il progetto “INPS per i Giovani”, l’iniziativa promossa dalla Direzione provinciale INPS di Brindisi con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai temi della previdenza, dell’assistenza sociale e del mondo del lavoro.

Oltre centocinquanta persone, tra studenti e docenti, hanno gremito l’aula magna dell’istituto, confermando il successo di un appuntamento pensato per diffondere la cultura del welfare e offrire ai giovani strumenti concreti per orientarsi nel proprio percorso di studio e professionale.

L’incontro, svoltosi il 20 maggio, ha rappresentato un’importante occasione per approfondire il ruolo dell’INPS all’interno del sistema di welfare italiano, aiutando gli studenti a comprendere fin da subito il valore dei diritti sociali, della contribuzione previdenziale e della propria posizione contributiva futura. Nel corso della giornata sono stati illustrati strumenti innovativi dedicati ai giovani, come il portale INPS per i giovani, l’assistente virtuale e il recente progetto “Scuola e Lavoro”, pensati per accompagnare gli studenti nel delicato passaggio verso il mondo occupazionale.

Attraverso un dialogo diretto e coinvolgente, i ragazzi – futuri studenti universitari e lavoratori – hanno potuto ampliare le proprie conoscenze sul legame tra studio, formazione, orientamento professionale e lavoro, acquisendo maggiore consapevolezza rispetto a diritti, doveri e prospettive previdenziali.

Ad aprire i lavori è stata la dirigente scolastica, professoressa Giuseppina Pagano, che ha colto fin da subito il valore dell’iniziativa, favorendone la realizzazione con ampia partecipazione ed efficacia. I saluti istituzionali, anche a nome della direttrice provinciale Anna Alviti, sono stati affidati al dirigente dell’Area PSI dell’INPS di Brindisi, Francesco Fera.

A seguire, gli interventi di Francesco Amico, presidente del Comitato Provinciale INPS di Brindisi e della responsabile delle relazioni con il pubblico della sede INPS di Brindisi, Ersilia Perricone, che ha illustrato il programma della giornata.

Il cuore dell’incontro è stato dedicato ai moduli tematici curati dai funzionari della sede INPS di Francavilla Fontana – Nadia Faggiano, Roberto Caliandro e Maria Addolorata Santoro – che, con un linguaggio semplice e immediato, hanno affrontato temi di particolare interesse per i giovani: riscatto della laurea, tirocini, apprendistato, diverse forme di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e occasionale, oltre all’importanza dell’estratto contributivo e delle modalità di consultazione.

Particolarmente apprezzato il momento finale dedicato a un gioco didattico interattivo, che ha coinvolto direttamente gli studenti attraverso quiz a risposta multipla, permettendo di verificare attenzione, partecipazione e apprendimento degli argomenti trattati. La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione alle otto classi presenti.

A tracciare il bilancio conclusivo dell’iniziativa è stato Luca Laterza, attualmente responsabile dell’Agenzia INPS di Ostuni, che, nel ringraziare la scuola e in particolare la professoressa Teresa Vilei, tutor dell’iniziativa, ha espresso grande soddisfazione per l’attenzione e il coinvolgimento dimostrati dagli studenti. Ha inoltre ribadito il valore strategico dell’educazione previdenziale per le nuove generazioni e l’importanza del loro contributo al futuro del Paese.

Quello del Liceo Ribezzo non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un più ampio calendario di incontri che sta coinvolgendo numerosi istituti scolastici della provincia di Brindisi e non solo. Una collaborazione virtuosa tra scuola e INPS destinata a proseguire, con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di giovani, formandoli come cittadini più consapevoli e preparati ad affrontare il proprio futuro lavorativo e previdenziale.