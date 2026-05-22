Si è conclusa a Francavilla Fontana, lo scorso 20 maggio, con grande successo, in termini sia di qualità che di numeri, la diciassettesima edizione del Concorso Musicale Internazionale “Terra degli Imperiali”.

Si tratta di una delle competizioni più longeve tra quelle dedicate a musicisti e cantanti dai quattro anni in poi, organizzata dalla sezione francavillese di A.Gi.Mus., una delle realtà associative più rinomate a livello nazionale.

L’iniziativa è stata curata ancora una volta dal suo ideatore e direttore artistico Antonio Curto, già conosciuto e apprezzato come musicista e direttore della Scuola Musicale Città di Francavilla Fontana, istituto prestigioso che ha ospitato quattro giornate del concorso. La chiusura si è invece svolta presso il Teatro Italia della Città degli Imperiali, con l’esibizione di numerose orchestre giovanili di Istituti Comprensivi a Indirizzo Musicale italiani. Tra il pubblico, anche una delegazione del secondo anno di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Moro – Marone” di Francavilla Fontana, a cui è stata data l’opportunità di avvicinarsi al mondo musicale e di toccare con mano la sua bellezza e importanza anche dal punto di vista formativo. Presenti anche il sindaco Antonello Denuzzo e l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Giovanna Lupo, i quali sono interventi in qualità di rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra i principali sostenitori del concorso, elogiando l’ottimo lavoro degli organizzatori.

Cinque giornate intense cha hanno visto l’esibizione di numerosi musicisti di ogni età e provenienti da ogni parte del mondo, che hanno gareggiato nelle sezioni di pianoforte classico, chitarra, canto lirico, musica da camera, archi, legni, ottoni, chitarra elettrica, pianoforte moderno, canto moderno, fisarmonica e batteria. A giudicare i partecipanti, commissioni tecniche formate da importanti esponenti del mondo della musica come docenti e musicisti.

Il Concorso Musicale Internazionale “Terra degli Imperiali” ha offerto ad alcuni dei vincitori, oltre al diploma di merito, la concreta possibilità di esibirsi in concerti e rassegne artistiche organizzate dalle sezioni A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana, Roma, Arezzo e Firenze.

L’evento, promosso anche in collaborazione con il Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto una partecipazione massiccia e un livello artistico eccezionale, consolidandosi come una delle realtà più rilevanti per la promozione della cultura musicale.

Ufficio Stampa A.GI.MUS.

Sezione di Francavilla Fontana

Giovanna Ciracì