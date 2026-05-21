I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Francavilla Fontana hanno denunciato una donna con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico.

La donna è stata fermata mentre era alla guida di un’autovettura nonostante la patente risultasse sospesa. Nel corso del controllo avrebbe tentato di sottrarsi agli accertamenti, offendendo ripetutamente e minacciando i militari intervenuti.

Secondo quanto riferito, la stessa si è inoltre rifiutata di sottoporsi alla verifica del tasso alcolemico mediante etilometro. Per questi motivi è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria competente.