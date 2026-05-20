Si è tenuta nella mattinata odierna, presso la Prefettura, un’ulteriore riunione per il coordinamento delle operazioni di ricerca del sig. Paolo Argentieri, settantaquattrenne allontanatosi nella mattinata di ieri dalla sua abitazione, sita in agro di Ostuni Contrada Pascarosa.

In seguito alla segnalazione di scomparsa al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni è stata disposta dalla Prefettura l’attivazione del Piano provinciale di ricerca per le persone scomparse per l’immediato coordinamento delle attività di rintraccio e soccorso, che hanno coinvolto tutte le componenti del sistema di protezione civile operanti sul territorio, e visto il dispiegamento di diverse squadre e mezzi dei Vigili del Fuoco, di un elicottero, delle unità cinofile e delle squadre SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), di personale della Polizia Locale del Comune di Ostuni, e dei volontari del coordinamento provinciale di Protezione civile e della Croce Rossa Italiana.

Proseguono in maniera capillare le attività di perlustrazione della zona circostante l’ultimo punto di avvistamento, con l’ausilio di droni e l’intervento delle unità cinofile da ricerca molecolare del Soccorso Alpino e Speleologico della Puglia e del Molise, delle unità cinofile a traccia biologica delle Guardie Zoofile di Bari unitamente ai volontari dell’Associazione Penelope e del Comitato Scientifico ricerca scomparsi.

Paolo è alto circa 1.60 mt circa, robusto, capelli brizzolati medio-lunghi, occhi azzurri. Al momento dell’allontanamento indossava vestito un maglione e un pantalone verde scuro.

La Prefettura invita tutti i cittadini che possano fornire informazioni utili ad informare immediatamente le autorità competenti contattando il Numero Unico di Emergenza 112.



COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI