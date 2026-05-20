Incendio nella serata di ieri, 19 maggio, a San Vito dei Normanni, dove una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta in via Giovanni Paisiello per il rogo che ha coinvolto due autovetture.

Le fiamme hanno provocato danni anche a due abitazioni vicine e a una condotta del gas, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare conseguenze più gravi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’intera area interessata.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.