Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi per contrastare criminalità diffusa, spaccio di sostanze stupefacenti e fenomeni legati alla malamovida.

Nell’ambito di un’attività ad “alto impatto”, i militari della Compagnia di Fasano hanno intensificato i controlli nelle aree della movida e nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso del servizio, a Fasano, i Carabinieri hanno denunciato un giovane cittadino albanese che, controllato mentre si aggirava a piedi nel centro storico, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente 16 grammi di hashish. Il giovane è stato immediatamente bloccato e la sostanza sequestrata.

Sempre a Fasano sono scattate due segnalazioni all’Autorità amministrativa. Un giovane del posto è stato fermato alla guida della propria auto e sottoposto ad accertamento con etilometro: è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,77 grammi per litro. Per lui è scattato il ritiro della patente ai fini della sospensione. Un secondo giovane, controllato a bordo della propria vettura, è stato trovato in possesso di hashish per uso personale; anche in questo caso i militari hanno proceduto al ritiro della patente.

A Ostuni, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un giovane già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo a bordo della sua autovettura, i militari hanno rinvenuto 7 grammi di hashish suddivisi in dosi e nascosti nella tappezzeria del tetto del veicolo, oltre a 1.400 euro in contanti. Il denaro è stato sequestrato poiché ritenuto presunto provento dell’attività di spaccio. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sarebbero stati inoltre trovati materiali utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Nel comune ostunese sono state infine segnalate all’Autorità amministrativa altre due persone: un uomo trovato in possesso di cocaina nei pressi della propria abitazione e un giovane sorpreso nel centro abitato con marijuana per uso personale.

Tutte le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controllo del territorio che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta portando avanti su tutta la provincia con servizi mirati di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa.