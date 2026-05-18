Primo appuntamento il 29 maggio con “Dal cantiere all’Intelligenza Artificiale”: imprenditori di nuovo sui banchi di scuola per una lezione sull’AI

ANCE Brindisi e l’IISS “Ettore Majorana” di Brindisi avviano un nuovo percorso di collaborazione finalizzato a creare un ponte stabile tra il mondo della scuola, il sistema delle imprese e l’innovazione tecnologica.

Il primo appuntamento di questo rapporto istituzionale e formativo si terrà il prossimo 29 maggio alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’IISS “Ettore Majorana”, con l’evento: “Dal cantiere all’Intelligenza Artificiale: ANCE Brindisi a scuola di AI al Majorana”

Un momento di approfondimento concreto: gli imprenditori del settore edile torneranno “sui banchi di scuola” per confrontarsi con i temi dell’Intelligenza Artificiale, delle competenze digitali e delle trasformazioni che stanno cambiando il mondo produttivo e quello delle costruzioni.

La scelta del Majorana non è casuale: l’istituto brindisino rappresenta oggi una delle più importanti eccellenze italiane nel campo dell’innovazione educativa e dell’applicazione dell’AI alla formazione, come dimostrato dal recente prestigioso riconoscimento internazionale ottenuto con la vittoria del premio “AI Transformation” al Global Schools Prize 2025 promosso dalla Varkey Foundation, grazie al progetto Book in Progress AI.

E non basta: il Majorana figura anche tra i Top 10 Finalist assoluti del premio, selezionato tra migliaia di istituti provenienti da tutto il pianeta, confermando il ruolo della scuola brindisina come punto di riferimento internazionale nei processi di innovazione didattica e tecnologica.

“Le imprese del territorio necessitano sempre più di competenze innovative e di un confronto concreto con il mondo della formazione – dichiara il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa –. Per questo è stato naturale avviare questo percorso insieme al Majorana, una realtà di eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Il premio ottenuto dall’istituto dimostra che il nostro territorio può essere protagonista nei processi di innovazione e nella costruzione delle competenze del futuro. Come ANCE Brindisi crediamo che investire sul collegamento tra scuola, imprese e mondo produttivo possa favorire l’incontro tra domanda e offerta, diminuendo così il mismatch”.

“Il 29 maggio – prosegue Contessa – vivremo un momento dal forte valore simbolico: gli imprenditori torneranno tra i banchi di scuola per ascoltare, confrontarsi e approfondire i temi dell’Intelligenza Artificiale. È il segnale di quanto oggi la formazione continua sia diventata una necessità anche per il sistema delle imprese. L’edilizia sta attraversando una fase di trasformazione profonda e il nostro obiettivo è accompagnare le aziende del territorio in questo cambiamento, mettendole nelle condizioni di cogliere le opportunità offerte dall’innovazione.”

“Questa collaborazione – conclude il Presidente di ANCE Brindisi – nasce dalla volontà di costruire un rapporto stabile tra il mondo della scuola e quello delle imprese. Crediamo che il territorio cresca quando le sue eccellenze fanno rete e lavorano insieme per sviluppare competenze, innovazione e nuove opportunità per i giovani e per le aziende”.