Il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, anche part-time, della figura di Direttore del Parco (Funzionario amministrativo cat. D – CCNL Enti Locali) per la durata di 2 anni.

Possono partecipare candidati in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline attinenti all’ambiente, al territorio, all’architettura, all’ingegneria o alle scienze naturali/forestali/agrarie, oltre a comprovata esperienza professionale o scientifica nel settore naturalistico-ambientale oppure almeno cinque anni di attività in funzioni di direzione tecnica e amministrativa presso enti o strutture pubbliche.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo parcodunecostiere@pec.it entro le ore 23:59 del 15 giugno 2026, indicando nell’oggetto: “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato della figura professionale del Direttore del Parco Naturale Regionale Dune Costiere”. Alla domanda dovranno essere allegati curriculum vitae in formato europeo e documento di identità valido.

La selezione prevede valutazione dei titoli e colloquio orale su normativa dei parchi e delle aree protette, enti locali, diritto amministrativo, contabilità pubblica, informatica e lingua inglese. Saranno considerati idonei i candidati che conseguiranno almeno 21/30 al colloquio.

Avviso completo disponibile sul sito ufficiale del Parco Naturale Regionale Dune Costiere e sul portale InPA.