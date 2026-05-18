Intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi nelle prime ore della mattinata di oggi per un incendio che ha coinvolto un’autovettura, modello Citroen C3, in via Aspromonte.

La squadra operativa, giunta rapidamente sul posto, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata, evitando ulteriori rischi per persone e cose.

Sul luogo dell’incendio sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nelle verifiche utili a chiarire l’origine del rogo.

Non si registrano, al momento, feriti. Le operazioni si sono concluse dopo la completa bonifica dell’area.