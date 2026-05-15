È stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla presenza del deputato brindisino Mauro D’Attis, vicepresidente della commissione nazionale Antimafia, on. Mauro D’Attis, e della Commissaria nazionale per la gestione dei beni confiscati, prefetto Paola Spena, e di tutte le più alte cariche politiche e militari della Regione Puglia e del territorio ad inaugurare il nuovo market solidale comunale situato al civico 49 di via Remo e già attivo in un immobile confiscato alla criminalità organizzata.

“Un altro bene confiscato alla criminalità è pronto e ristrutturato e sarà destinato ai padri separati – ha spiegato agli operatori della comunicazione sociale il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna -. A breve bandiremo l’assegnazione di questo bene, ma oggi preme sottolineare tuttavia come, questo del Brinmarket, sia un caso unico in Italia e questa mattina ne ho parlato con la commissaria Spena. Per le sue particolari caratteristiche, mi ha raccontato della sua unicità nel suo genere – ha aggiunto – perché, a turnazione ogni due mesi, 50 famiglie che hanno ovviamente caratteristiche di fragilità economica e sociale, potranno venire a fare regolarmente la spesa. I beni non sono indicati in euro – ha proseguito Marchionna -, ma in punti e dopo due mesi si passa a un altro blocco di 50 famiglie. Si procederà a rotazione, in maniera tale che ci sia il sostegno da parte dei Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni, che compongono l’ambito sociale e sanitario. Ma in questa operazione mi piace dire che sono coinvolte tante strutture, anche private, che donano le rimanenze quotidiane dei prodotti freschi e credo che tutto questo sia un intervento significativo a favore delle fasce più fragili e meno fortunate di questa città”.