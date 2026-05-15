Divina Greco entra ufficialmente nella Presidenza Provinciale della Confesercenti di Brindisi, in rappresentanza di Impresa Donna, la federazione che da tempo coordina con competenza, visione e impegno. La sua elezione è avvenuta al termine del Congresso Elettivo Provinciale, che ha rinnovato gli organismi dirigenti dell’Associazione.

Imprenditrice stimata e figura di riferimento nel panorama economico territoriale, Divina Greco ha costruito nel tempo un percorso solido nel mondo dell’impresa femminile. È riconosciuta per la sua capacità di ascolto, per la sensibilità verso i temi della rappresentanza e per il lavoro costante a sostegno delle imprenditrici della provincia. La sua attività alla guida di Impresa Donna ha

contribuito a rafforzare la presenza femminile nei processi decisionali, promuovendo percorsi di formazione, networking e valorizzazione delle competenze. All’indomani dell’elezione, Divina Greco ha espresso gratitudine e determinazione: “Ringrazio tutte le delegate e i delegati per la fiducia.

Continuerò a lavorare con lo stesso impegno per sostenere le imprenditrici del territorio, valorizzare il ruolo dell’impresa femminile e contribuire alla crescita della nostra Associazione.”

La Confesercenti Provinciale rivolge a Divina Greco i più sinceri complimenti per il risultato ottenuto e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, certi che la sua presenza in Presidenza rappresenterà un valore aggiunto per l’intera organizzazione.

L’Associazione conferma inoltre la piena disponibilità degli uffici, del personale, della dirigenza, del Presidente Michele Piccirillo e del Direttore Antonio D’Amore, a supporto delle attività di Impresa Donna e delle iniziative che saranno sviluppate nel nuovo mandato.