La Confesercenti della provincia di Brindisi annuncia ufficialmente l’avvio della Seconda Edizione del “Premio Eccellenza Confesercenti 2026”, iniziativa nata per valorizzare le attività imprenditoriali che rappresentano esempi virtuosi del territorio per impegno, qualità del lavoro e capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale della provincia.

Dopo il significativo successo della prima edizione, il Premio torna con l’obiettivo di accendere nuovamente i riflettori sulle migliori realtà imprenditoriali locali che si distinguono per: Qualità, Professionalità e Sicurezza nell’esercizio della propria attività.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo: 30 giugno 2026

Palazzo Granafei-Nervegna – Sala del Capitello – Brindisi

Anche per questa edizione, il Premio sarà articolato in sette categorie:

• Commercio Alimentare

• Commercio Non Alimentare

• Ristorazione

• Turismo e Ospitalità

• Servizi alle Imprese e alla Persona

• Artigianato e Produzioni Locali

• Automotive e Mobilità

Saranno assegnati complessivamente 28 riconoscimenti, oltre a due premi speciali riservati ai giovani imprenditori, uno destinato a un giovane imprenditore e uno a una giovane imprenditrice.

Gli esercenti, purchè in possesso dei requisiti previsti, potranno proporre la propria candidatura al Premio Eccellenza 2026 inviando mail a: confesercenti.br.news@gmail.com entro il 31 maggio 2026.

Le candidature e le segnalazioni saranno esaminate da una Commissione giudicatrice, incaricata di individuare le attività che maggiormente rappresentano le eccellenze imprenditoriali del territorio del brindisino.

Il Presidente della Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo, sottolinea:“Con il Premio Eccellenza vogliamo continuare a valorizzare quelle attività che, con passione, sacrificio e professionalità, rappresentano il volto migliore dell’imprenditoria locale. Il nostro obiettivo è dare visibilità alle storie positive del territorio e riconoscere concretamente l’impegno quotidiano di tanti operatori economici.”