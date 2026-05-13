La Giunta Comunale ha candidato un progetto per migliorare la dotazione infrastrutturale della zona P.I.P. di Francavilla Fontana all’Avviso pubblico promosso dalla Struttura di Missione ZES. L’intervento, dal valore complessivo pari a 5,4 milioni di euro, è finalizzato ad una riqualificazione infrastrutturale complessiva dell’area produttiva cittadina. Il progetto prevede opere di adeguamento e miglioramento della viabilità interna, interventi sulla rete di pubblica illuminazione, il potenziamento delle reti idriche e fognarie, opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, oltre ad interventi di sistemazione di spazi e servizi funzionali all’area industriale. Il bando prevede inoltre un cofinanziamento minimo del 10% da parte del Comune, pari a circa 540.000 euro, che verrà stanziato esclusivamente in caso di aggiudicazione del finanziamento.

“Investire sullo sviluppo della zona P.I.P. – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – significa sostenere imprese, occupazione, competitività territoriale e capacità di attrarre nuovi investimenti. È una sfida complessa, ma che Francavilla Fontana aveva il dovere di affrontare”.

L’obiettivo del progetto è migliorare l’accessibilità, la sicurezza, l’efficienza e la qualità complessiva delle infrastrutture a servizio delle imprese già insediate e di quelle che potrebbero scegliere di investire sul territorio comunale. Con la partecipazione all’Avviso Pubblico, finanziato con risorse FSC 2021-2027, l’Amministrazione Comunale intende operare un investimento strategico sulla zona P.I.P., considerata il cuore pulsante dell’economia cittadina e strumento fondamentale per lo sviluppo della città.

Si tratta di un bando caratterizzato da una elevata competitività, considerato il numero di candidature attese da parte dei Comuni dell’intero Mezzogiorno. “Nonostante questo – evidenzia l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – abbiamo ritenuto indispensabile partecipare, predisponendo una progettazione completa, seria e immediatamente cantierabile. Anche nell’eventualità in cui il finanziamento non dovesse essere ottenuto, il Comune disporrà comunque di un progetto esecutivo già validato, che potrà rappresentare una base importante per future occasioni di finanziamento regionali, nazionali o europee”.

“La capacità di programmazione costituisce un elemento essenziale per gli enti locali, soprattutto in una fase nella quale le opportunità di finanziamento richiedono progettazioni mature e tempestivamente candidabili” aggiunge l’assessore al Bilancio e alle Attività Produttive Carmine Sportillo. “Francavilla Fontana si è mossa in questa direzione, e questo progetto ne è la dimostrazione concreta.”

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FRANCAVILLA FONTANA