La Valtur Brindisi è riuscita a conquistare il primo successo nei quarti di finale playoff Serie A2 contro Verona prolungando così la serie a gara quattro, in programma nuovamente al PalaPentassuglia giovedì sera.

QUARTI DI FINALE PLAYOFF

GARA 4 – Valtur Brindisi vs Tezenis Verona: giovedì 14 maggio ore 20:30 @PalaPentassuglia



PRELAZIONE ABBONATI A PREZZO RIDOTTO

A partire da questo momento fino alle ore 20:15 di mercoledì 13 maggio, tutti i possessori di un abbonamento potranno confermare il proprio posto per GARA 4 Playoff a prezzo ridotto loro riservato.



MODALITÀ DI ACQUISTO:

• c/o il botteghino del palasport nell’immediato post partita, aperto eccezionalmente al termine di gara 3;

• c/o New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (aperto sabato dalle ore 09:00-13:00 e dalle ore 15:00-20:15);

• c/o i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale, qui di seguito l’elenco dei PV Brindisi (Punto SNAI via Appia 238\G – Punto SNAI viale Commenda, 21 – Punto SNAI via Sant’Angelo 93-97 – Punto SNAI via Spagna 20-22 – Tabacchi Corso Roma, 59 – Punto SNAI p.zza Anime, 5);

• online sul sito www.vivaticket.it con le seguenti modalità:



-Cercare l’evento ‘Valtur Brindisi-Tezenis Verona G4’;

-Cliccare sulla sezione ‘prelazione’;

-Inserire il codice ‘Rinnovo Abb.’ (TLITE + 12 cifre) presente sul retro della tessera 25/26;

-Confermare l’acquisto online.

Attenzione: terminata questa fase, i posti non confermati verranno sbloccati e decadrà qualsiasi forma di prelazione e di agevolazione sul prezzo riservata agli abbonati.

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il num. 0831/574010.

VENDITA LIBERA

A partire da questo momento è attiva contestualmente anche la vendita libera dei posti disponibili in pianta. Per i non abbonati il prezzo di riferimento è presente nella colonna “Intero”.

La vendita libera proseguirà fino alla palla a due giovedì sera, eventuali posti non confermati dagli abbonati saranno visibili in mappa allo scadere del periodo di prelazione (mercoledì ore 20:15).

MODALITÀ DI ACQUISTO:

• c/o New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00 e dalle ore 15:00-20:15);

• c/o i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale, qui di seguito l’elenco dei PV Brindisi (Punto SNAI via Appia 238\G – Punto SNAI viale Commenda, 21 – Punto SNAI via Sant’Angelo 93-97 – Punto SNAI via Spagna 20-22 – Tabacchi Corso Roma, 59 – Punto SNAI p.zza Anime, 5);

• online sul sito www.vivaticket.it

• al botteghino del Pala Elio il giorno della partita (apertura 90 minuti prima della palla a due)

N.B.: si ricorda che per gli acquisti effettuati online e PV verrà applicato un prezzo di prevendita di €1,50.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi