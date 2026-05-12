Il terzo appuntamento dei quarti di finale playoff tra Verona e Brindisi riapre la serie grazie alla vittoria casalinga dei biancoazzurri al PalaPentassuglia, mai in discussione in una partita condotta sin dal primo minuto di gioco. Gara quattro sarà in programma sempre a Brindisi giovedì sera 14 maggio alle ore 20:30. MVP del match capitan Tosho Radonjic autore di 19 punti, di cui 10 nel primo quarto ad indirizzare il match sui giusti binari. Ottima prova anche di Jones, decisivo con i sei punti finali a sugellare la vittoria Valtur.

Starting five biancoazzurro confermato dalle prime due gare formato da Cinciarini-Ahmad-Radonjic-Esposito-Vildera. Partenza intensa della Valtur nei primi minuti di gioco a cercare con insistenza il post basso di Radonjic contro Mcgee (7-2). Il solito Zampini si accende subito e diventa una spina nel fianco per la difesa brindisina, in difficoltà nel proteggere le sue incursioni al ferro. Il primo quarto termina sul punteggio di 18-12 in cui spicca lo 0/7 da Verona al tiro da tre punti. La tripla di Radonjic apre il secondo periodo e consente al capitano di raggiungere già la doppia cifra a referto con 10 dei 21 punti totali a portare la sua firma. Mcgee commette il terzo fallo personale in marcatura sullo sgusciante Ahmad e coach Ramagli è costretto a richiamarlo in panchina al 13° minuto. L’altro capitano di serata, Baldi Rossi, si prende grandi responsabilità nel primo momento difficile dei suoi e, con 4/4 al tiro e ben otto punti consecutivi, ricuce il primo strappo (27-26). La buona intraprendenza di Jones permette a coach Bucchi di avere maggiori soluzioni offensive ed ecco che la fiammata di Esposito vale il vantaggio in doppia cifra Valtur sul 36-26 al 18’. La schiacciata in backdoor di Fantoma e l’intensità difensiva permettono a Brindisi di chiudere il primo tempo a tutto gas sul 42-28 sfruttando un perfetto 12/12 ai liberi. La schiacciata di Vildera su assist di Ahmad e la tripla in step back del rientrante Mcgee aprono la contesa al rientro dall’intervallo lungo. Le percentuali al tiro di entrambe le squadre non si impennano e la sfida vive di duelli individuali nel pitturato a suon di sportellate e contatti da playoff. Miani si sblocca al tiro da fuori e Brindisi si spinge nuovamente sul +16 al 28’ sul 53-37. Pirotecnico finale di terzo quarto con il capolavoro di Radonjic a segno allo scadere dalla sua metacampo a valere il 56-41. Verona reagisce di puro orgoglio nella prima parte dell’ultimo periodo grazie alle iniziative di Ambrosin e torna sotto la doppia cifra di svantaggio sul 60-51 al 35’. Il duo americano Mcgee-Johnson batte un colpo nel momento clou e riportano i suoi a contatto con 7 punti consecutivi a tre minuti dalla fine sul 64-59. La tripla dall’angolo di Cinciarini, dopo il rimbalzo offensivo da lui conquistato, fa tirare un grosso sospiro di sollievo alla Valtur. Ahmad non riesce ad entrare in ritmo in attacco ed esce anzitempo dalla partita a causa del bonus falli personali raggiunti a 2:40’ dalla fine. Mcgee entra in trance agonistica al tiro dalla distanza ma sono i cinque punti di fila di un ritrovato Jones a chiudere definitivamente i giochi e rimandare l’appuntamento a giovedì sera 14 maggio ore 20:30 per gara quattro.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-TEZENIS VERONA: 77-70 (18-12, 42-28, 56-41, 77-70)

VALTUR BRINDISI: Jones 14 (4/6, 1/2, 5 r.), Cinciarini 9 (1/1, 1/5, 6 r.), Ahmad 5 (0/3, 1/5, 2 r.), Mouaha 2 (1/2, 0/2, 1 r.), Vildera 4 (2/5, 3 r.), Miani 7 (1/3 da tre, 7 r.), Esposito 15 (3/6, 1/2, 5 r.), Radonjic 19 (4/5, 3/4, 4 r.), Maspero (0/2 da tre, 1 r.), Fantoma 2 (1/1, 0/1), Errico ne, Valente ne. Coach: Bucchi.

TEZENIS VERONA: Mcgee 24 (4/7, 3/6, 2 r.), Johnson 7 (2/5, 1/5, 3 r.), Baldi Rossi 14 (4/5, 2/2, 4 r.), Bolpin (0/4, 0/2, 3 r.), Poser 6 (2/4, 6 r.), Monaldi (0/1, 0/2), Loro 1 (1 r.), Serpilli 3 (1/1 da tre, 1 r.), Zampini 9 (4/6, 0/3, 6 r.), Ambrosin 6 (3/4, 0/2, 1 r.), Pittana ne, Mecenero ne. Coach: Ramagli.

ARBITRI: Radaelli – Gagliardi – Tallon.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 21/23, Verona 11/15. Perc. tiro: Brindisi 24/55 (8/26 da tre, ro 6, rd 30), Verona 26/59 (7/23 da tre, ro 5, rd 25).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi