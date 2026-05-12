L’Amministrazione comunale di Cellino San Marco, in riferimento a quanto accaduto durante la manifestazione del 30 aprile presso le Tenute di Al Bano Carrisi, organizzata dalla cooperativa “Nostalgia”, ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Fin dal proprio insediamento, l’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Marra ha adottato un criterio chiaro e uniforme nella concessione dei patrocini. Di fronte a una richiesta di patrocinio motivata e condivisa, il Comune ha sempre concesso l’uso dello stemma per valorizzare il singolo evento. Rispetto alle richieste di carattere economico, invece, è stato più volte chiarito che il Comune non prevede contributi, ma esclusivamente la messa a disposizione di beni e servizi a supporto di iniziative culturali e sociali rivolte alla comunità.

La richiesta di patrocinio avanzata dalla cooperativa “Nostalgia” per la prima edizione del “Summer Fest” è stata accolta con favore per la volontà dichiarata di promuovere il territorio e valorizzare il crescente interesse turistico verso Cellino San Marco. La valutazione positiva è maturata anche alla luce delle precedenti esperienze organizzative, svolte con correttezza e serietà. Non vi erano elementi che lasciassero prevedere quanto successivamente accaduto.

Il 30 aprile, invece, si sono verificate diverse situazioni che i nostri concittadini hanno correttamente evidenziato e di cui l’Amministrazione è stata immediatamente informata. Rispetto all’intervento del rapper sul palco del “Summer Fest”, l’Amministrazione comunale chiarisce che i contenuti dei testi proposti non rappresentano i valori indicati nella richiesta di patrocinio né i principi del vivere civile e del rispetto della nostra comunità. A questo si aggiungono l’abuso di alcol tra i giovani e altre problematiche che hanno evidentemente inciso sul vivere civile.

L’Amministrazione ritiene che quanto accaduto imponga una riflessione più ampia sul disagio che interessa una parte del mondo giovanile. Si tratta di una questione sociale che richiede attenzione, ascolto e una collaborazione concreta tra istituzioni, associazioni ed enti del terzo settore. La strumentalizzazione dell’accaduto per colpire l’Amministrazione comunale non aiuta i nostri ragazzi, che invece devono essere sostenuti e tutelati.

Per quanto riguarda il patrocinio concesso, si ricorda che la deliberazione di Giunta del 27 aprile richiama il “Regolamento per la concessione del patrocinio ed utilizzo dello stemma comunale e del sostegno economico a soggetti, organizzazioni, enti e sodalizi operanti nel territorio comunale con finalità sociali e di interesse pubblico”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31 agosto 2020. L’articolo 9 del regolamento stabilisce che il Comune “non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento dell’iniziativa patrocinata e/o sostenuta”. Chiaro!

L’Amministrazione comunale precisa inoltre che, qualora la cooperativa “Nostalgia” o qualsiasi altra associazione del territorio comunale intendano promuovere l’organizzazione di appuntamenti culturali o turistici, sarà necessario un confronto preventivo più approfondito sui contenuti delle manifestazioni, con l’obiettivo di evitare situazioni che possano generare ulteriori criticità o disagi.

Infine, l’Amministrazione comunale invita tutti ad affrontare il dibattito pubblico con senso di responsabilità e rispetto reciproco. L’azione amministrativa continuerà a fondarsi sui principi di correttezza, legalità, trasparenza e ascolto della comunità, nell’esclusivo interesse di Cellino San Marco e dei suoi cittadini.