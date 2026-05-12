Il Comune di Carovigno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti del panorama sportivo e folkloristico nazionale dedicato all’arte della bandiera. Nelle giornate del 30 e 31 maggio 2026, Piazza della Libertà sarà infatti il cuore del “Girone di Qualificazione Centro-Sud”, manifestazione valida per l’accesso al Campionato Italiano della Bandiera della Federazione Italiana Sbandieratori (F.I.S.B.).

L’evento è organizzato, per conto della F.I.S.B., dall’Associazione Ente Culturale “Nzegna” – Gruppo Sbandieratori Battitori “Nzegna”, con il patrocinio del Comune di Carovigno.

Per presentare ufficialmente la manifestazione, è stata convocata una conferenza stampa che si terrà:

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 10:30

presso il Palazzo Municipale del Comune di Carovigno.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli del programma, le iniziative collaterali e gli aspetti organizzativi dell’evento che porterà a Carovigno gruppi sbandieratori provenienti da diverse regioni del centro e sud Italia, pronti a sfidarsi in una serie di esercizi spettacolari per conquistare l’accesso alla fase finale del Campionato Italiano della Bandiera 2026 e 2027.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione culturale e turistica per il territorio, capace di coniugare tradizione, spettacolo e valorizzazione delle identità popolari. I colori delle bandiere, il suono dei tamburi e la suggestione delle esibizioni trasformeranno il centro storico di Carovigno in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Durante la conferenza sarà inoltre presentato il XVII Trofeo Federale “Cristian Casula”, la cui assegnazione è prevista nella serata di domenica 31 maggio.

Interverranno i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, i responsabili dell’Ente Culturale “Nzegna” e i referenti della Federazione Italiana Sbandieratori, che approfondiranno il valore culturale e turistico della manifestazione e l’impatto dell’evento sul territorio.

Carovigno si prepara così a vivere un fine settimana di tradizioni, emozioni e spettacolo, con il centro cittadino pronto a trasformarsi in un’arena di colori e storia viva.