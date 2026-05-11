La presenza brindisina nell’azione di APAMRI, l’Associazione Parlamentari di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica, è stata al centro dell’incontro che si è svolto venerdì 8 maggio presso il Palazzo del Governo di Taranto, dove una delegazione dell’associazione è stata ricevuta dal Prefetto di Taranto, S.E. dott. Ernesto Liguori.

All’incontro hanno preso parte il Cav. OMRI Angelo Ruggiero, delegato di Brindisi, e il Cav. OMRI Antonio Giaimis, delegato per la Puglia, insieme al Cav. OMRI dott. Gioacchino Allegretti, delegato di Taranto. Giaimis ha aperto il colloquio portando i saluti istituzionali del Presidente nazionale, Uff. OMRI Riccardo Di Matteo, e del Segretario generale, Comm. OMRI dott. Michele Grillo.

Il confronto è stato l’occasione per illustrare al Prefetto le finalità statutarie di APAMRI e le attività realizzate sul territorio pugliese nel campo della solidarietà, del sostegno sociale e della promozione della cittadinanza attiva. Tra le esperienze richiamate durante l’incontro, anche le visite solidali promosse presso alcune importanti realtà sanitarie della regione, tra cui il Polo Oncoematologico pediatrico del “Vito Fazzi” di Lecce, il Policlinico di Bari, il reparto di Pediatria dell’ospedale “Perrino” di Brindisi e l’ospedale “Medea” per le malattie rare. Proprio la presenza dell’ospedale Perrino tra le strutture coinvolte conferma l’attenzione di APAMRI verso il territorio brindisino e verso quelle realtà che ogni giorno rappresentano un presidio fondamentale di cura e umanità.

Il Prefetto Liguori ha espresso vivo apprezzamento per l’operato dell’associazione, definendo il lavoro svolto fondamentale per il supporto alle persone bisognose. Ha inoltre sottolineato l’importanza di un rapporto sempre più solido e strutturato tra istituzioni locali e Terzo Settore, incoraggiando i soci APAMRI a proseguire nel cammino intrapreso e manifestando disponibilità a essere coinvolto nei futuri progetti dell’associazione.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato il valore della terza edizione del “Battesimo Civico”, che si è tenuta a Brindisi lo scorso 28 aprile. L’iniziativa, con la consegna della Costituzione ai neo-diciottenni, segna uno dei momenti più significativi dell’impegno civico promosso da APAMRI e Sinergitaly, nel solco del messaggio di responsabilità civile richiamato da Piero Calamandrei. Un appuntamento che ha visto Brindisi protagonista nella promozione dei valori democratici, della partecipazione e della consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini.

La partecipazione del Cav. OMRI Angelo Ruggiero e del Cav. OMRI Antonio Giaimis all’incontro con il Prefetto di Taranto conferma dunque il ruolo attivo del territorio brindisino all’interno della rete regionale di APAMRI. Un impegno che unisce solidarietà concreta, presenza istituzionale e attenzione alla formazione civica delle nuove generazioni. L’incontro si è concluso in un clima di rinnovata stima reciproca, confermando l’efficacia della guida del Presidente nazionale Riccardo Di Matteo e l’impegno corale dei componenti di APAMRI nel costruire un percorso di alto valore umano, sociale e istituzionale.