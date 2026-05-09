L’Assemblea di ieri sera ha consegnato un’immagine chiara e netta dello stato di salute del Partito Democratico di Carovigno, un partito vivo, radicato, credibile e in crescita.

La certificazione del tesseramento annuale, che registra un incremento costante anno dopo anno, testimonia la forza di una comunità politica che continua a coinvolgere nuove energie e a consolidare il proprio radicamento sul territorio. In una fase storica in cui molti luoghi della politica vivono smarrimento e disaffezione, il Partito Democratico di Carovigno dimostra invece vitalità, capacità di attrazione e solidità organizzativa.

Questo è il frutto di un lavoro costruito nel tempo, fondato sulla coerenza, sulla serietà e su una visione della politica intesa come servizio. Mai percorsi personali, mai scorciatoie individuali, mai la costruzione di ascensori politici per interessi privati, ma sempre e soltanto l’impegno collettivo per la crescita della comunità e per il bene di Carovigno.

Il rinnovamento del Direttivo del Circolo, approvato all’unanimità dall’Assemblea, insieme alla crescita del tesseramento e al protagonismo degli iscritti, certifica oggi una verità politica importante, il Partito Democratico di Carovigno c’è, è forte, è unito ed è pronto ad affrontare con energia le sfide future, continuando a rimettere al centro la politica, quella vera, fatta di idee, partecipazione e responsabilità verso la comunità.

Sono risultati eletti, insieme al Segretario cittadino Bennardi Luigi eletto all’ultimo congresso, Caliolo Giuseppe, Cesaria Carmine, Cicorio Mario, Cretì Pasquale, Fasano Vito, Gentile Marcello, Laera Isabella, Lanzilotti Michele Arcangelo, Maldarella Cosimo, Marinò Martina, Marulli Felice, Scalera Sara, Semeraro Antonella, Tarantino Corrado.