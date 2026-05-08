Mercoledì 13 maggio le mense di asili nido, scuole dell’infanzia e Primarie della provincia di Brindisi proporranno agli alunni, celiaci e non, un menù completamente privo di glutine. La celiachia è una malattia che colpisce una persona ogni 100. Chi è celiaco non può mangiare il glutine, sostanza presente in alcuni cereali come il grano e l’orzo e deve seguire una dieta che escluda completamente questo complesso proteico.

A realizzare l’iniziativa, in occasione della Settimana nazionale della celiachia, il Dipartimento di Prevenzione della Asl, attraverso l’Unità Operativa Sian (Servizio igiene Alimenti e Nutrizione), diretta dal dottor Liborio Rainò e l’Unità Operativa di Igiene della Nutrizione, diretta dal responsabile dottor Pasquale Fina.

L’attività rientra nel progetto “Tutti a tavola, tutti insieme 2026 – Le giornate del menù senza glutine”.

Durante la Settimana nazionale della celiachia, in programma dal 9 al 17 maggio, saranno promosse su tutto il territorio nazionale numerose iniziative finalizzate a favorire una corretta informazione sul tema e a sensibilizzare la collettività sull’importanza dell’inclusione alimentare.

“L’iniziativa del 13 maggio – spiega il dottor Fina – è organizzata in collaborazione con istituti scolastici, amministrazioni comunali e l’Associazione italiana celiachia, e rappresenta un’importante occasione educativa e sociale, volta a far comprendere ai bambini e all’intera comunità scolastica che la diversità alimentare può diventare un momento di condivisione, partecipazione e rispetto reciproco. Consumare tutti insieme lo stesso pasto senza glutine consente, infatti, di superare la percezione della dieta speciale come elemento di separazione, promuovendo una cultura dell’accoglienza e della sicurezza alimentare”.

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