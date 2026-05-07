Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 17.30, avrà luogo nel Nuovo Teatro «Verdi» di Brindisi, il Gran Concerto delle scuole della Rete Orpheus che apre, come di consueto, la Settimana della Musica, indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ogni anno. L’evento, patrocinato dal Comune di Brindisi e dalla Provincia di Brindisi, è un’occasione per valorizzare la pratica musicale nelle scuole come momento di crescita e formazione. Per il Gran concerto inaugurale il Nuovo Teatro “Verdi” tornerà a risuonare grazie al Coro interprovinciale e all’Orchestra interprovinciale della Rete, con un programma non privo di emozioni. Quest’anno, infatti, l’intera manifestazione è dedicata a temi dell’immigrazione via mare, con uno sguardo particolare al dialogo fra popoli e culture, che la musica, con il suo linguaggio universale, valorizza e amplifica. Si esibirà anche l’ensemble jazz del Liceo Durano, che rientra all’interno dell’ampliamento dell’offerta formativa nei licei musicali.

L’intero concerto sarà condotto dal giornalista Antonio Celeste e potrà essere seguito in streaming attraverso il Qrcode presente in locandina.

La Rete Orpheus, individuata ufficialmente dall’U.S.R. Puglia e dall’I.N.D.I.R.E. come buona pratica della scuola pugliese, non mancherà di dar vita, anche quest’anno, ad uno spettacolo musicale di grande spessore culturale, valorizzato ulteriormente dal videomessaggio di Tareke Brhane, Presidente del Comitato 3 Ottobre. Un’esperienza consolidata e riconosciuta ormai da tempo a livello nazionale.

All’evento parteciperanno il Liceo Marzolla Leo Simone Durano, scuola capofila della rete, guidato dalla Dirigente Scolastica Carmen Taurino, I.C. “Bozzano-Centro” Brindisi, I.C “Carducci-Materdona” di Mesagne, I.C. “Casale” Brindisi, I.C. “Commenda” Brindisi, I.C. “R. De Simone” San Pietro Vernotico, I.C. “Giovanni XXIII-Bosco” Ostuni, I.C. “Manzoni- Alighieri” Cellino San Marco- San Donaci, I.C San Pancrazio Salentino, I.C. “Santa Chiara” Brindisi, I.C. “Sant’Elia-Commenda” Brindisi, I.C. “Secondo-Primo” Oria, Istituto Omnicompresivo Scuola Europea di Brindisi “Mameli”.





