Venerdì 8 maggio 2026 il Campo da rugby Sant’Elia, all’interno del Parco Buscicchio di Brindisi, sarà sede della tappa pugliese dell’Eni Rugby Tour, iniziativa inserita nel circuito nazionale delle Feste del Rugby e giunta alla sua quarta edizione.

Il progetto, promosso da Federazione Italiana Rugby e da Eni, sarà realizzato sul territorio con il coinvolgimento di Appia Rugby Puglia ASD e vedrà la partecipazione attiva degli studenti degli istituti scolastici locali.

L’Eni Rugby Tour si conferma un appuntamento centrale nelle attività promozionali federali, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla pratica del rugby e favorire occasioni di incontro tra atleti, tecnici, famiglie e comunità. Ogni tappa si configura come una vera e propria Festa del Rugby, in cui gioco, socialità e condivisione rappresentano strumenti educativi fondamentali, coerenti con i valori della disciplina.

La giornata di Brindisi sarà caratterizzata da un forte coinvolgimento del mondo scolastico. Le attività saranno rivolte alle classi IV e V della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, secondo categorie ispirate ai format dei Giochi della Gioventù 2026. I partecipanti saranno impegnati in attività di TAG Rugby, disciplina propedeutica che consente un primo approccio al gioco in forma sicura, inclusiva e partecipativa.

Bambine, bambini, ragazze e ragazzi saranno accolti dai tecnici e dagli educatori del club ospitante, che li accompagneranno nel corso della giornata, offrendo loro un’esperienza diretta del rugby e delle opportunità sportive ed educative presenti sul territorio. Accanto alle attività rugbistiche, il programma prevede anche momenti multidisciplinari con la possibilità di praticare basket, pallavolo, tennis e ciclismo, grazie alla collaborazione con Legami di Comunità, rafforzando il valore inclusivo dell’iniziativa.

Programma – 8 maggio 2026, Brindisi

Ore 9.00 – Accoglienza dei partecipanti

Ore 9.30 – Apertura ufficiale della tappa e saluto delle istituzioni

A seguire – Attività di TAG Rugby e giochi per le categorie scolastiche

Ore 12.30 – Consegna dei gadget e terzo tempo