

Brindisi, Domenica 17 maggio, dalle ore 10:00 alle 21:00, Tenute Lu Spada ospiterà “Vini &Vinili”, un evento che unisce la cultura del vinile alla valorizzazione dei vini biologici del territorio, in un contesto paesaggistico di grande valore storico: quello dei vigneti attraversati dal tratto terminale della Appia Antica.

L’iniziativa propone una giornata aperta al pubblico, con ingresso libero, pensata per appassionati di musica, wine lovers e curiosi. La cantina si trasformerà in uno spazio dinamico di incontro e condivisione. Saranno presenti diversi espositori di cd e vinili legati al circuito di distribuzione ed etichetta discografica Discordia Dischi, insieme a un’area food dedicata.

Al centro dell’evento, oltre ai vinili, ci saranno i vini biologici di Tenute Lu spada, espressione autentica della tradizione vitivinicola brindisina. Le etichette aziendali – basate su vitigni autoctoni come Negroamaro, Susumaniello e Malvasia Nera – raccontano un modello produttivo sostenibile, attento alla qualitàà e profondamente legato al territorio.

Durante l’intera giornata sarà possibile abbinare i vini a proposte di street food e a prodotti locali, in un percorso di gusto che valorizza le eccellenze gastronomiche del territorio. Un’occasione per scoprire accostamenti autentici tra vino biologico e cucina informale, nel segno della convivialità e della tradizione.

Tra i momenti più significativi della giornata, il format “tre vini e tre vinili”, un percorso guidato che propone l’abbinamento tra degustazione e ascolto musicale, con l’obiettivo di stimolare un dialogo sensoriale tra suono e gusto.

A condurre l’esperienza sarà Principe23, figura di rilievo nel panorama musicale pugliese e nazionale, con una lunga esperienza radiofonica e artistica che lo ha visto protagonista, tra gli altri, nel circuito di Radio Popolare con BlackadaProgram e del Rototom Sunsplash.

“Vini & Vinili” si inserisce nella strategia di Tenute Lu Spada di promuovere il vino non solo come prodotto, ma come elemento culturale e identitario. La scelta di valorizzare il contesto dell’Appia Antica rafforza ulteriormente il legame tra produzione vitivinicola, storia e paesaggio.

L’evento rappresenta un’occasione per vivere il territorio in modo autentico, attraverso un’esperienza che unisce tradizione e contemporaneità, agricoltura biologica e cultura musicale.

Ingresso libero