L’Assemblea elettiva di Confesercenti della Provincia di Brindisi, con i lavori statutari coordinati dal direttore Antonio D’Amore, ha rieletto per acclamazione Michele Piccirillo alla presidenza per il quadriennio 2026–2030.

L’incontro si è svolto ieri, giovedì 7 maggio 2026, nella splendida cornice del Castello Dentice di Frasso di Carovigno, alla presenza del sindaco Massimo Lanzilotti e dell’assessore Sabrina Franco. Hanno partecipato anche l’assessore Luigi Ruggiero, in rappresentanza della sindaca di San Vito dei Normanni, e l’assessore Angela Martucci, in rappresentanza del sindaco di San Michele Salentino, insieme ai vertici dirigenziali di Confesercenti e a numerosi associati che hanno riempito lo storico Salone del Castello.

Nel suo intervento, Michele Piccirillo ha ricordato il momento in cui, nel 2021, assunse la guida dell’associazione: “Quando nel 2021 ho assunto – ha scritto nella relazione di fine mandato – la presidenza della Confesercenti della Provincia di Brindisi, il commercio e il turismo stavano attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni. Le imprese uscivano dalla pandemia dopo mesi di chiusure, restrizioni, perdite economiche e grande incertezza.

Molte attività rischiavano seriamente di non rialzarsi più. È stato in quel momento che abbiamo iniziato il nostro mandato, con la convinzione che un’associazione di categoria dovesse essere prima di tutto presenza concreta, ascolto e supporto reale alle imprese”.

Piccirillo ha poi ripercorso il lavoro svolto nel quinquennio: “In questi anni abbiamo costruito rapporti solidi con le istituzioni e con il territorio, sottoscrivendo protocolli di intesa con numerosi Comuni della provincia e promuovendo iniziative sociali di grande valore umano. Sono stati anni di intenso lavoro e i risultati sono evidenti e riconosciuti dagli associati”.

Guardando al futuro, il presidente rieletto ha sottolineato la continuità dei progetti avviati: “I progetti e le attività che realizzeremo nei prossimi anni saranno in continuità con quanto fatto finora, a partire dalla seconda edizione del Premio Eccellenza Confesercenti, prevista per il 30 giugno prossimo, e dalla seconda edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE) che, dal prossimo anno, sarà ulteriormente ampliata includendo anche un settore fieristico dedicato al comparto extralberghiero. Proseguiremo inoltre con

l’apertura del Circolo degli Esercenti presso la ‘Casa dell’Ammiraglio’, uno spazio riservato agli iscritti, pensato come luogo di incontro, relazione e crescita associativa”.

Nel passaggio conclusivo del suo intervento, Piccirillo ha voluto soffermarsi sul lavoro svolto e sulle persone che hanno reso possibile il percorso degli ultimi anni: “In questo quinquennio abbiamo lavorato con intensità e responsabilità.

Abbiamo affrontato problemi complessi, costruito progetti, creato relazioni solide, difeso il territorio e rappresentato le imprese con serietà. Non tutto è stato semplice, ma ogni scelta è stata guidata dalla passione, dall’impegno e dall’amore per questa provincia.

Oggi Confesercenti è più forte, più presente e più credibile. Questo risultato non appartiene a una sola persona, ma a una comunità: agli esercenti che ci hanno dato fiducia, al gruppo dirigente che ha condiviso ogni passaggio e al personale dell’ufficio provinciale che ha garantito continuità, competenza e dedizione. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento. È grazie a questo lavoro collettivo che possiamo guardare ai prossimi anni con fiducia e senso di responsabilità”.

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Confesercenti della Provincia di Brindisi – Brindisi Centro Associazione Commercianti