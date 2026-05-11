Brindisi, dito gonfio e anello incastrato: intervengono i Vigili del Fuoco al Perrin

Intervento insolito ma particolarmente delicato nella giornata di oggi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale è stata chiamata per prestare supporto al personale sanitario nella rimozione di un anello rimasto incastrato al dito di un paziente, visibilmente gonfio.

L’intervento, eseguito con precisione e particolare attenzione, ha richiesto l’impiego di attrezzature specifiche in dotazione al Corpo. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato un Dremel, strumento di taglio di alta precisione, riuscendo a incidere e rimuovere l’anello senza ulteriori conseguenze per la persona coinvolta.

Una volta completata l’operazione, il paziente è stato nuovamente affidato alle cure del personale sanitario del Pronto Soccorso per gli accertamenti e i trattamenti del caso.

Un episodio che testimonia ancora una volta la versatilità operativa dei Vigili del Fuoco, chiamati ogni giorno a intervenire anche in situazioni fuori dall’ordinario, dove competenza tecnica e tempestività possono fare la differenza.