In occasione della IV Giornata della Ristorazione organizzata da Fipe/Confcommercio Brindisi – domani, martedì 12 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, si terrà presso l’Istituto Comprensivo Statale “Casale” – plesso Calò – di Brindisi l’evento “Chicchi di Futuro: Riso, risate e bontà”, rivolto a due classi terze della scuola primaria.

L’iniziativa, dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Vittoria Caprioli, del Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo e del Presidente di Fipe/Confcommercio Brindisi Marco Carruezzo, prevede un’attività di educazione alimentare a cura della biologa nutrizionista Dott.ssa Francesca Marra, con momenti dedicati alla scoperta del riso, alle sue proprietà nutrizionali e al suo ruolo in un’alimentazione equilibrata.

Il programma sarà arricchito da un racconto delle tradizioni locali legate al riso e da attività ludico-creative, tra cui giochi di gruppo e laboratori manuali, che coinvolgeranno attivamente gli alunni.

L’evento si concluderà con un momento di condivisione, la consegna degli attestati di partecipazione e dei gadget realizzati dai bambini.