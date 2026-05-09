Il 7 maggio 2026, presso la Casa del Mare a Ostuni, all’interno del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, si è tenuto il Kick-off Meeting del progetto ASCEND – Boosting Adventure Tourism SMEs Competitiveness and Economic Development, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027.

L’incontro, ospitato dal Parco Dune Costiere in qualità di capofila, ha dato ufficialmente avvio al progetto e ha riunito i partner provenienti da Puglia, Molise, Albania e Montenegro.

Il partenariato coinvolge, insieme al Parco Dune Costiere, l’Organizzazione Nazionale per il Turismo del Montenegro, il Ministero dell’Ambiente dell’Albania, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo e il Parco Nazionale del Gargano. Al partenariato si affiancano, in qualità di partner associati, anche la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’Azienda pubblica per i Parchi Nazionali del Montenegro.

I partecipanti sono stati accolti dal Direttore del Parco, Michele Lastilla, in una giornata di lavoro particolarmente significativa per l’avvio delle attività progettuali. Il meeting, arricchito anche dalla presenza del Joint Secretariat del Programma, ha rappresentato un momento operativo fondamentale per condividere la visione comune di ASCEND, definire il coordinamento tra partner e pianificare le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi.

Come sottolineato dal Direttore Michele Lastilla: “ASCEND rappresenta un progetto di grande importanza per il Parco Dune Costiere, perché consente di rafforzare il ruolo delle aree protette nella costruzione di nuovi modelli di turismo sostenibile e responsabile. Il progetto offre inoltre un’importante occasione di cooperazione tra territori che condividono sfide comuni, valorizzando il patrimonio naturale e culturale del Sud Adriatico, sostenendo le imprese locali nello sviluppo di esperienze turistiche innovative e portando nei territori coinvolti nuove opportunità di crescita, collaborazione e promozione a livello internazionale”.

ASCEND intende contribuire alla crescita di un’offerta turistica più innovativa, sostenibile e competitiva, puntando sul turismo d’avventura come strumento per valorizzare destinazioni meno conosciute del Sud Adriatico, diversificare i flussi turistici e favorire esperienze legate alla natura, al paesaggio e alla fruizione responsabile dei territori.

Per il Parco Dune Costiere, il turismo d’avventura rappresenta un ambito pienamente coerente con la propria missione istituzionale. Il Parco è infatti da tempo impegnato nella promozione di forme di turismo lento, attivo e consapevole, attraverso percorsi naturalistici, itinerari ciclabili, attività di educazione ambientale, valorizzazione del paesaggio rurale e costiero, tutela della biodiversità e promozione delle comunità locali.

Durante i lavori, i partner hanno presentato i rispettivi contesti territoriali e si sono confrontati sulle prime azioni progettuali. Tra queste, l’analisi e la mappatura delle PMI turistiche presenti nelle aree coinvolte, attività fondamentale per individuare bisogni, potenzialità e opportunità di sviluppo.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai workshop transfrontalieri, che saranno orientati al rafforzamento delle competenze delle PMI e al supporto nello sviluppo di prodotti di turismo d’avventura innovativi e sostenibili, capaci di attrarre visitatori anche nei periodi di bassa stagione. Tali momenti favoriranno inoltre lo scambio di buone pratiche e il confronto tra operatori turistici a livello internazionale.

Un altro tema centrale è stato il sistema pilota di sovvenzioni previsto dal progetto, che consentirà alle PMI delle aree pilota selezionate di accedere a contributi fino a 10.000 euro per impresa. Le risorse saranno destinate allo sviluppo di nuovi programmi di turismo d’avventura, al miglioramento di servizi e prodotti già esistenti e alla creazione di itinerari in destinazioni meno note. L’iniziativa coinvolgerà operatori di Italia, Albania e Montenegro, rafforzando la cooperazione transfrontaliera e stimolando nuove collaborazioni nel settore turistico.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema dei fam trip, che saranno organizzati secondo un modello condiviso nell’ambito del progetto. Queste attività permetteranno a travel agent, influencer e tour operator di sperimentare direttamente i prodotti di turismo d’avventura sviluppati dai beneficiari delle sovvenzioni, contribuendo alla loro promozione sui mercati nazionali e internazionali.

Per il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, ASCEND rappresenta quindi un’importante opportunità per consolidare il proprio impegno nella valorizzazione sostenibile del territorio, rafforzare la cooperazione con partner italiani e internazionali e promuovere nuove occasioni di crescita per le imprese turistiche locali.

Con il Kick-off Meeting di Ostuni prende avvio un percorso di cooperazione che mira a trasformare il turismo d’avventura in un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile per il Sud Adriatico, creando connessioni tra territori, operatori e comunità locali e promuovendo al tempo stesso una fruizione più consapevole e rispettosa dell’ambiente.

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www.southadriatic.eu

Interreg IPA Adriatico Meridionale 2021-2027 è un programma di cooperazione transfrontaliera cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo Strumento di Preadesione (IPA III), con un budget totale di 81.258.768,19 euro (incluso il 17,51% di cofinanziamento). Si basa ampiamente sui risultati del programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

Il programma è gestito dalla Regione Puglia, che partecipa insieme a un’altra Regione italiana, il Molise; Albania e Montenegro partecipano con l’intero territorio. L’obiettivo è quello di promuovere un Sud Adriatico più intelligente, verde, più connesso e inclusivo e meglio governato e di intensificare la cooperazione nell’area, attuando azioni congiunte tra attori istituzionali e non profit nazionali e regionali e promuovendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile.