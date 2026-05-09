L’Europa come baluardo di pace, la forza del plurilinguismo e l’impegno civile delle nuove generazioni: sono questi i pilastri che hanno portato l’IISS “Epifanio Ferdinando” sul podio del prestigioso concorso nazionale indetto dall’AEDE Italia (Association Européenne des Enseignants), intitolato alla memoria di Giuseppe Tramarollo.

Il concorso, che ha visto la partecipazione di numerosi istituti scolastici provenienti da diversi paesi europei, si conferma uno degli appuntamenti più significativi per promuovere la cittadinanza attiva e i valori dell’integrazione continentale.

L’alunna Giada Totaro della classe 5^A Turistico ha conquistato il prestigioso titolo di “Ambasciatrice d’Europa 2026” per la categoria scuola secondaria superiore. Il suo elaborato, presentato interamente in lingua francese, ha offerto una profonda e matura riflessione sul ruolo cruciale dell’Unione Europea nel mantenimento della pace e della stabilità globale.

La vittoria è stata assegnata ex aequo tra diversi istituti secondari superiori a testimonianza dell’alto livello qualitativo espresso dalle scuole del territorio pugliese in un contesto di ampio respiro internazionale.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Epifanio Ferdinando” ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto:

“Questo riconoscimento non è solo un premio al talento individuale della nostra studentessa, a cui vanno i miei più vivi complimenti, ma è la conferma della vocazione internazionale del nostro Istituto. In un momento storico così delicato, vedere i nostri giovani riflettere sul tema della pace utilizzando le lingue dell’Unione ci riempie di speranza. Essere ‘Ambasciatori d’Europa’ significa farsi carico di una responsabilità: quella di costruire ponti dove altri alzano muri. Ringrazio l’AEDE per questa opportunità e i docenti che, con dedizione, preparano i nostri ragazzi a essere veri cittadini del mondo.”

Il premio Giuseppe Tramarollo, promosso dall’AEDE, mira a stimolare negli studenti una coscienza europea, incoraggiandoli a esplorare le radici comuni e le sfide future dell’integrazione. La partecipazione di scuole da vari Paesi europei sottolinea l’importanza di un dialogo costante che superi i confini nazionali attraverso la cultura e l’istruzione.