Sei mattinate di sport, amicizia e fairplay animeranno Parco Buscicchio da lunedì 11 a sabato 16 maggio, con il Torneo Multisport promosso dalla Commissione Sport ed Eventi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Brindisi, all’insegna del motto: “Lo sport unisce, il divertimento cresce!”.

Il Torneo sarà inaugurato con un saluto del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Lucia Vantaggiato e l’assessore allo Sport e Cittadinanza attiva Teodoro Scarano.

Le ventuno squadre di tutti gli Istituti Comprensivi della città, si sfideranno in quattro discipline – calcio, basket, pallavolo e atletica – in un torneo pensato per stare insieme e vivere lo sport in allegria, all’insegna della socializzazione e del fairplay. I trecentocinquanta giovani sportivi coinvolti sono stati scelti secondo criteri equilibrati ed inclusivi, tenendo conto di età, genere, capacità motorie e bisogni educativi, per garantire ad alunni e alunne, pari opportunità di partecipazione, collaborazione, rispetto e valorizzazione individuale.

Le squadre vincitrici non riceveranno un tradizionale trofeo ma premi solidali che verranno destinati ad associazioni del Terzo Settore della città, oltre alla possibilità di trascorrere una giornata di volontariato insieme. Le associazioni destinatarie dei premi solidali sono: AIPD Brindisi, Plastic Free Brindisi, Oltre l’Orizzonte, Il Bene che ti voglio, LEPA e Io Donna.

L’iniziativa è svolta nell’ambito delle attività del Servizio Sperimentale “La Città dei Ragazzi” di Brindisi, promosso dal Comune di Brindisi e dal Consorzio Ambito Sociale BR1, insieme ai Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni, e gestito da ImmaginAbile Impresa Sociale. Hanno collaborato alla realizzazione tutti gli Istituti Comprensivi della città, la Cooperativa Legami di Comunità, il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Brindisi.

Il Torneo Multisport è una delle attività realizzate dalle quattro Commissioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Brindisi (Socialità e solidarietà, Sport ed eventi, Sicurezza e legalità, Ambiente e riqualificazione), a conclusione del percorso che li ha visti protagonisti per l’intero anno scolastico nella progettazione e realizzazione di quattro iniziative pubbliche a beneficio di tutta la collettività sperimentando buone pratiche e cittadinanza attiva. Il mese di maggio vede i gruppi di lavoro impegnati nella restituzione pubblica degli impegni presi per contribuire concretamente a migliorare la città e sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza della partecipazione attiva.