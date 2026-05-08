La Olio Pantaleo Volley Fasano non ancora finita la stagione sportiva che l’ha vista per la prima volta nel secondo campionato Italiano di volley ,che già inizia a programmare la prossima stagione.

Al comando tecnico ci sarà ancora Paolo Totero artefice delle ultime 5 stagioni del successo della squadra fasanese.

Al suo esordio assoluto in serie A2 ha portato la Olio Pantaleo Fasano alla conquista del 4° posto assoluto nel Girone B della regular season che ha sancito la matematica permanenza nel campionato cadetto e l’accesso nei Play-off promozione. Un successo di dimensioni storiche che ancora una volta ha riscritto la storia del club gialloblù classificando la Olio Pantaleo al 7° posto della classifica nazionale della serie A2 italiana. Talento consolidato a Fasano dove giunge 7 anni fa assumendo la direzione tecnica dei settori giovanili, tutt’oggi confermata, e dopo 3 anni come coach in seconda. Viene promosso come prima guida nel secondo campionato di serie B2 della Olio Pantaleo. Da quel momento l’albo doro della società fasanese si arricchisce di numerose imprese sportive capaci di lanciare la società fasanese nell’olimpo delle eccellenze sportive della Regione Puglia.

“Sono molto contento della fiducia conferitemi dalla società anche per la prossima stagione. Un attestato di grande stima nei miei confronti che mi riempie di gioia e soddisfazione. La Olio Pantaleo è casa mia. Dirigenza e main sponsor hanno sempre riposto grande fiducia in me anche nei momenti difficili. Tutto ciò che abbiamo costruito insieme è frutto di un grande lavoro di squadra.

Nella scorsa stagione abbiamo centrato l’obbiettivo prefissato nonostante fossimo un autentica matricola per questa categoria. La permanenza anticipata in serie A2, avvalora ancor di più il nostro risultato frutto di un grande impegno e tanto lavoro. Io e il mio staff ci abbiamo sempre creduto e i risultati ci hanno dato ragione. Successo ottenuto grazie ad un gruppo fantastico dove esperienza e freschezza atletica si sono ben amalgamate per un campionato caratterizzato da un grandissimo equilibrio dove nulla era scontato e tutto era possibile. Non a caso siamo stati capaci di vittorie strepitose dove abbiamo battuto tutte le prime della classe (Talmassons e Brescia poi promosse in A1, e Padova finalista play-off) per poi perdere qualche gara contro avversarie dalla quale ci aspettavamo un altro tipo di gara.

Nella prossima stagione cambiando la formula del campionato (girone unico) è chiaro che molte dinamiche verranno modificate. Torneo molto avvincente e competitivo, ma anche molto stimolante. Il nostro direttore sportivo sta allestendo un roster molto omogeneo con il quale potremo dire la nostra. Io con il mio staff dobbiamo essere bravi a gestire i carichi di lavoro e portare tutte le nostre atlete a contribuire in egual misura alla causa di questa grande società”.

Giada Amatori