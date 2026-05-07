Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 15:30, l’Istituto Professionale “Morvillo Falcone – Bassi” ospiterà Nando Tagliacozzo, autore del libro Stelle Nascoste, per un importante momento di riflessione, memoria e approfondimento storico dedicato alla Shoah e al valore della testimonianza diretta.

L’incontro rappresenta un’occasione di straordinario valore umano e formativo: attraverso il racconto diretto di chi ha vissuto le persecuzioni razziali e le drammatiche conseguenze dell’odio e dell’intolleranza, studenti e docenti avranno la possibilità di confrontarsi con una pagina fondamentale della storia, riflettendo sui valori della dignità umana, della libertà e del rispetto reciproco.

La testimonianza di Nando Tagliacozzo assume oggi un significato ancora più profondo, in un tempo in cui la memoria storica costituisce uno strumento indispensabile per contrastare ogni forma di discriminazione, antisemitismo e violenza.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo e culturale promosso dall’Istituto, volto a sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della cittadinanza attiva, della responsabilità civile e della costruzione di una società fondata sui principi della pace, dell’inclusione e della solidarietà.

La scuola rinnova così il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria, affinché tragedie come la Shoah non vengano mai dimenticate e possano continuare a rappresentare un monito universale per il presente e per il futuro.

Un sentito ringraziamento va all’Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE di Brindisi e al dott. Norma De Francesco, che dialogherà con l’autore, contribuendo ad arricchire il momento di confronto e approfondimento.