La Città di Fasano si conferma protagonista della scena musicale d’eccellenza. Nell’ambito della Settimana Internazionale del Jazz 2026 (International Jazz Week), l’Assessorato al Turismo promuove una giornata interamente dedicata alle sonorità jazz, portando la grande musica tra le frazioni e il centro storico.

Domenica 10 maggio, il territorio fasanese ospiterà l’Itria Jazz Ensemble, una prestigiosa formazione composta da talentuosi musicisti sotto la direzione artistica di Mino Lacirignola.

Due i momenti previsti per coinvolgere cittadini e visitatori:

• Ore 11:00 – Pezze di Greco: Il concerto mattutino si terrà presso l’atrio della Scuola Media “Galilei”, portando l’energia del jazz nel cuore della frazione.

• Ore 19:00 – Fasano Centro: La chiusura della giornata è affidata alla suggestiva cornice di Piazza Mercato Vecchio per l’appuntamento serale.

Sul palco salirà una formazione di alto profilo guidata da Mino Lacirignola (tromba/flicorno) e composta da: Giovanna Bianchi, Mario Caramia alle trombe, Fabrizio Scarafile, Claudio Chiarelli, Francesco Galizia, Francesco Milone, Caterina Santoro, Giuseppe Sabatelli al sax, Franco Angiulo, Mario Scarafile, Giuseppe Zizzi al trombone e Aldo Di Paolo (piano), Vito Bellanova e Camillo Pace (contrabbasso), Pasquale Angelini (batteria).

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Jazz Friends con il contributo della BCC Locorotondo, vedrà inoltre la partecipazione dei giovani talenti dei Corsi ad Indirizzo Musicale delle scuole locali, sottolineando la valenza educativa e sociale dell’iniziativa.

Ufficio Stampa

Città di Fasano