Il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (UNGSC) ospiterà un retreat strategico della Standing Police Capacity (SPC) delle Nazioni Unite il 6 e 7 maggio 2026 a Brindisi. Il retreat vedrà riuniti alti dirigenti delle Nazioni Unite, rappresentanti degli Stati membri, capi delle componenti di polizia ONU ed esperti internazionali di polizia per riflettere sul ruolo in evoluzione della polizia dell’ONU a sostegno della pace e della sicurezza internazionale.

Nel corso delle due giornate, si discuterà di come la Standing Police Capacity possa meglio supportare le attività di polizia delle Nazioni Unite in un contesto globale in continua evoluzione, anche attraverso il rafforzamento delle funzioni di consulenza strategica, un supporto maggiore allo sviluppo delle capacità e una più stretta cooperazione con partner rilevanti e in ambiti chiave, nonché attraverso modalità di finanziamento sostenibili. La discussione inoltre verterà sulla promozione di attività di polizia a sostegno delle questioni di genere, dell’agenda “Donne, Pace e Sicurezza”, di un uso responsabile della tecnologia e di approcci innovativi per rafforzare i risultati dell’azione di polizia a beneficio degli Stati membri e dei Paesi ospitanti.

Oltre 100 persone parteciperanno all’evento, sia in loco sia online, incluso rappresentanti del Quartier Generale delle Nazioni Unite, delle operazioni di pace ONU, dei servizi di polizia degli Stati membri, di organizzazioni regionali e internazionali e istituzioni accademiche e di formazione, oltre a ex dirigenti ed esperti della Standing Police Capacity.

L’evento è supportato dal contributo volontario degli Emirati Arabi Uniti, a testimonianza dell’impegno degli stessi per il rafforzamento della la polizia delle Nazioni Unite e delle operazioni di pace internazionali.

In qualità di ente ospitante, l’UNGSC fornirà tutto il supporto necessario al retreat strategico volto a rafforzare l’efficacia, l’adattabilità e l’impatto della Polizia delle Nazioni Unite in contesti complessi di pace e sicurezza.

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Il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite fornisce supporto operativo e servizi a livello globale che consentono alle operazioni di pace e alle missioni sul campo delle Nazioni Unite di operare in tutto il mondo.